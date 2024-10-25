Все краски ЮАР: сафари, плавание с морскими котиками и пикник в заповеднике
Авторский тур в Кейптауне

Сфотографироваться с пингвинами, погладить зебр и жирафов и отправиться в круиз на корабле

Приглашаем посмотреть с близкого расстояния на диких животных и птиц в естественной среде обитания и заповедниках.

Этот тур особенно понравится детям: они увидят слонов, жирафов, львов, пингвинов и других обитателей Африки, некоторых можно гладить и даже кормить.

Взрослых ждёт плавание с морскими котиками, встреча заката с шампанским на корабле и множество других активностей.

Из отпуска вы привезёте десятки отличных кадров — вас будет сопровождать наш профессиональный фотограф.
Все краски ЮАР: сафари, плавание с морскими котиками и пикник в заповеднике
Все краски ЮАР: сафари, плавание с морскими котиками и пикник в заповеднике
Все краски ЮАР: сафари, плавание с морскими котиками и пикник в заповеднике

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 090
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Cresta Grande Cape Town» 4* в Кейптауне. *Фото отеля взяты с сайта Booking.com

Питание. В стоимость тура входят завтраки, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

День знакомства

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. После размещения останется свободное время, чтобы освежиться в душе и разобрать чемоданы.

Вечером прогуляемся по набережной Виктории и Альфреда, где ещё чувствуется колониальная атмосфера. Проводим закат в гавани, поужинаем в ресторане и отметим приезд бокалом южноафриканского вина.

День знакомстваДень знакомстваДень знакомстваДень знакомстваДень знакомстваДень знакомства
2 день

Фотосессия в малайском квартале, подъём на Столовую гору и вечерний круиз

Позавтракав, поедем в малайский квартал Бо-Каап и устроим фотосессию среди ярких, словно сказочных, домиков. По канатной дороге поднимемся на вершину Столовой горы и полюбуемся панорамой Кейптауна.

Пообедаем в кафе на набережной. Вечером отправимся в круиз на корабле: осмотрим южноафриканскую столицу с воды и проводим закат с бокалом шампанского.

Фотосессия в малайском квартале, подъём на Столовую гору и вечерний круизФотосессия в малайском квартале, подъём на Столовую гору и вечерний круизФотосессия в малайском квартале, подъём на Столовую гору и вечерний круизФотосессия в малайском квартале, подъём на Столовую гору и вечерний круиз
3 день

Пикник, заповедники птиц и обезьян, мастер-класс для детей

Утром отправимся в национальный ботанический сад Кирстенбош, охраняемый ЮНЕСКО. На лужайке устроим пикник и семейную фотосессию в природных декорациях.

Днём познакомимся с очаровательными обитателями заповедника «Мир птиц» и парка обезьян. По возвращении в отель детей ждёт мастер-класс по изготовлению сувенира с изображением южноафриканского животного. Вечером поужинаем свежайшими морепродуктами в портовом ресторане.

Пикник, заповедники птиц и обезьян, мастер-класс для детейПикник, заповедники птиц и обезьян, мастер-класс для детейПикник, заповедники птиц и обезьян, мастер-класс для детейПикник, заповедники птиц и обезьян, мастер-класс для детей
4 день

Сафари

Ранним утром поедем на сафари в частный заповедник, где обитает «большая пятёрка»: слон, леопард, лев, носорог и буйвол. Наблюдать за животными будем из безопасных полуоткрытых джипов. Тут же пообедаем, а к ужину вернёмся в отель.

СафариСафариСафариСафари
5 день

Питомник жирафов и аквариум

В первой половине дня побываем в питомнике жирафов, узнаем много нового об этих статных обитателях ЮАР и, конечно, сделаем множество красочных кадров. Затем заглянем в огромный аквариум «Два океана», где обитают пингвины, черепахи, акулы и другие представители Атлантического и Индийского океанов.

Питомник жирафов и аквариумПитомник жирафов и аквариумПитомник жирафов и аквариумПитомник жирафов и аквариум
6 день

Знакомство с морскими котиками и фотосессия на пляже

Сегодня познакомимся с милыми и пахнущими рыбой морскими котиками. Для этого съездим к острову в бухте Фолс-Бэй. Желающие смогут понырять с этими животными под присмотром инструкторов, а лучшие моменты этого подводного приключения запечатлеет наш фотограф.

К обеду вернёмся в отель и отдохнём. Провожать закат отправимся на живописный пляж Кэмпс-Бэй, проведём фотосессию в лучах заходящего солнца на фоне гор и океана и поужинаем на набережной.

Знакомство с морскими котиками и фотосессия на пляжеЗнакомство с морскими котиками и фотосессия на пляжеЗнакомство с морскими котиками и фотосессия на пляжеЗнакомство с морскими котиками и фотосессия на пляжеЗнакомство с морскими котиками и фотосессия на пляже
7 день

Мыс Доброй Надежды и знакомство с пингвинами

После завтрака по живописной дороге вдоль скал стартуем на край света — к мысу Доброй Надежды. Остановимся на мысе Кейп-Пойнт, чтобы сделать головокружительные кадры на обрыве.

На ланч прибудем в видовой ресторан с живописной террасой. После поедем в гости к пингвинам, обитающим на пляже Болдерс. Понаблюдаем за птицами в естественной среде обитания и сделаем снимки с ними на расстоянии вытянутой руки.

Затем посетим ещё один пляж и проведём фотосессию среди ярких домиков. К ужину вернёмся в отель.

Мыс Доброй Надежды и знакомство с пингвинамиМыс Доброй Надежды и знакомство с пингвинамиМыс Доброй Надежды и знакомство с пингвинамиМыс Доброй Надежды и знакомство с пингвинами
8 день

Заповедник спасённых животных и викторина

Сегодня съездим в заповедник, где живут спасённые от гибели животные и птицы: зебры, страусы, гепарды. Они доверяют людям: питомцев можно кормить, гладить и обнимать.

По возвращении в гостиницу вы всей семьёй сможете поучаствовать в викторине, посвящённой Южной Африке. Вечером прогуляемся по набережной, поужинаем в портовом кафе и на прощание устроим шопинг.

Заповедник спасённых животных и викторинаЗаповедник спасённых животных и викторинаЗаповедник спасённых животных и викторинаЗаповедник спасённых животных и викторина
9 день

Завершающий день

После завтрака проводим вас в аэропорт и попрощаемся.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Кейптауна и обратно
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и фотографом
  • Фото - и видеосъёмка
  • Подъём на Столовую гору
  • Вечерний круиз на корабле
  • Снорклинг с морскими котиками
  • Пикник в заповеднике
  • Сафари с обедом в заповеднике
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт в Кейптаун и обратно
  • Обеды, ужины и остальное питание вне программы
  • Стоимость тура указана за 1 взрослого при двухместном размещении. Стоимость тура за взрослого с ребёнком младше 13 лет - 3140 $, взрослого с двумя детьми младше 13 лет - 3690 $, двоих взрослых с ребёнком младше 13 лет - 4730 $, двоих взрослых с двумя детьми младше 13 лет - 5280 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Кейптауна, точное время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Кейптауна, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кейптауна

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПерезагрузкаПрирода и пейзажиГастрономическиеСафари

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