Сфотографироваться с пингвинами, погладить зебр и жирафов и отправиться в круиз на корабле
Этот тур особенно понравится детям: они увидят слонов, жирафов, львов, пингвинов и других обитателей Африки, некоторых можно гладить и даже кормить.
Взрослых ждёт плавание с морскими котиками, встреча заката с шампанским на корабле и множество других активностей.
Из отпуска вы привезёте десятки отличных кадров — вас будет сопровождать наш профессиональный фотограф.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 090
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Cresta Grande Cape Town» 4* в Кейптауне. *Фото отеля взяты с сайта Booking.com
Питание. В стоимость тура входят завтраки, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
День знакомства
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. После размещения останется свободное время, чтобы освежиться в душе и разобрать чемоданы.
Вечером прогуляемся по набережной Виктории и Альфреда, где ещё чувствуется колониальная атмосфера. Проводим закат в гавани, поужинаем в ресторане и отметим приезд бокалом южноафриканского вина.
Фотосессия в малайском квартале, подъём на Столовую гору и вечерний круиз
Позавтракав, поедем в малайский квартал Бо-Каап и устроим фотосессию среди ярких, словно сказочных, домиков. По канатной дороге поднимемся на вершину Столовой горы и полюбуемся панорамой Кейптауна.
Пообедаем в кафе на набережной. Вечером отправимся в круиз на корабле: осмотрим южноафриканскую столицу с воды и проводим закат с бокалом шампанского.
Пикник, заповедники птиц и обезьян, мастер-класс для детей
Утром отправимся в национальный ботанический сад Кирстенбош, охраняемый ЮНЕСКО. На лужайке устроим пикник и семейную фотосессию в природных декорациях.
Днём познакомимся с очаровательными обитателями заповедника «Мир птиц» и парка обезьян. По возвращении в отель детей ждёт мастер-класс по изготовлению сувенира с изображением южноафриканского животного. Вечером поужинаем свежайшими морепродуктами в портовом ресторане.
Сафари
Ранним утром поедем на сафари в частный заповедник, где обитает «большая пятёрка»: слон, леопард, лев, носорог и буйвол. Наблюдать за животными будем из безопасных полуоткрытых джипов. Тут же пообедаем, а к ужину вернёмся в отель.
Питомник жирафов и аквариум
В первой половине дня побываем в питомнике жирафов, узнаем много нового об этих статных обитателях ЮАР и, конечно, сделаем множество красочных кадров. Затем заглянем в огромный аквариум «Два океана», где обитают пингвины, черепахи, акулы и другие представители Атлантического и Индийского океанов.
Знакомство с морскими котиками и фотосессия на пляже
Сегодня познакомимся с милыми и пахнущими рыбой морскими котиками. Для этого съездим к острову в бухте Фолс-Бэй. Желающие смогут понырять с этими животными под присмотром инструкторов, а лучшие моменты этого подводного приключения запечатлеет наш фотограф.
К обеду вернёмся в отель и отдохнём. Провожать закат отправимся на живописный пляж Кэмпс-Бэй, проведём фотосессию в лучах заходящего солнца на фоне гор и океана и поужинаем на набережной.
Мыс Доброй Надежды и знакомство с пингвинами
После завтрака по живописной дороге вдоль скал стартуем на край света — к мысу Доброй Надежды. Остановимся на мысе Кейп-Пойнт, чтобы сделать головокружительные кадры на обрыве.
На ланч прибудем в видовой ресторан с живописной террасой. После поедем в гости к пингвинам, обитающим на пляже Болдерс. Понаблюдаем за птицами в естественной среде обитания и сделаем снимки с ними на расстоянии вытянутой руки.
Затем посетим ещё один пляж и проведём фотосессию среди ярких домиков. К ужину вернёмся в отель.
Заповедник спасённых животных и викторина
Сегодня съездим в заповедник, где живут спасённые от гибели животные и птицы: зебры, страусы, гепарды. Они доверяют людям: питомцев можно кормить, гладить и обнимать.
По возвращении в гостиницу вы всей семьёй сможете поучаствовать в викторине, посвящённой Южной Африке. Вечером прогуляемся по набережной, поужинаем в портовом кафе и на прощание устроим шопинг.
Завершающий день
После завтрака проводим вас в аэропорт и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Кейптауна и обратно
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом и фотографом
- Фото - и видеосъёмка
- Подъём на Столовую гору
- Вечерний круиз на корабле
- Снорклинг с морскими котиками
- Пикник в заповеднике
- Сафари с обедом в заповеднике
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Перелёт в Кейптаун и обратно
- Обеды, ужины и остальное питание вне программы
- Стоимость тура указана за 1 взрослого при двухместном размещении. Стоимость тура за взрослого с ребёнком младше 13 лет - 3140 $, взрослого с двумя детьми младше 13 лет - 3690 $, двоих взрослых с ребёнком младше 13 лет - 4730 $, двоих взрослых с двумя детьми младше 13 лет - 5280 $