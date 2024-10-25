Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. После размещения останется свободное время, чтобы освежиться в душе и разобрать чемоданы.

Вечером прогуляемся по набережной Виктории и Альфреда, где ещё чувствуется колониальная атмосфера. Проводим закат в гавани, поужинаем в ресторане и отметим приезд бокалом южноафриканского вина.