Все экскурсии в Кейптауне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кейптауне – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от $192. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кейптауне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ЮАР на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
$192
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
8ч
$265
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
9ч
€250
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, ЮАР!
Мыс Доброй Надежды, пингвины, морские котики и завораживающие пейзажи Африки за один день
Индивидуальная экскурсия
8ч
$265
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
8ч
€270
за 1-3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по центру и окраинам города
Индивидуальный тур
8ч
$265
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
8ч
€330
за 1-3 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Столкновение двух океанов и захватывающая природа побережья ЮАР
Индивидуальная экскурсия
9ч
$200
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
9ч
$200
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
9ч
$200
за 1-5 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Кейптауна»
- ЮЮлия23 февраля 2020Это была великолепная экскурсия, правда на замене гидом у нас была Евгения, но мы её остались очень довольны. Юрий быстро отвечает на все вопросы и до экскурсии. Даёт толковые советы как, например, снорклинг с морскими котиками, который нас потряс до глубины души. О замене сообщил за 2 дня. Гид прислушалась и исполнила все наши пожелания. Мы успели побывать на великолепной винодельне, посмотрели на пингвинов, морских котиков, страусов. Женя рассказывала интересно об истории страны, быте, еде, отношениях. Она здорово с планировала маршрут так, что мы нигде не стояли в очередях и ходили без толпы туристов. Очень рекомендуем!
- ЕЕлена1 февраля 2020Добрый день всем! Экскурсия очень интересная. Олег замечательный рассказчик. Многие факты стали для нас большим открытием. Рекомендую брать экскурсию в первый день нахождения в Кейптауне. Потому как Олег сможет помочь грамотно организовать ваше время, чтобы как можно больше увидеть и узнать об этом прекрасном городе и стране.
- TTATIANA30 января 2020Экскурсию вела Ольга, много лет проживающая в Кейптауне. Поэтому было ощущение, что приехал в гости к другу и поехал осматривать достопримечательности.
- ВВиктория30 января 2020Александр показал нам лучшие места ЮАР. Александр очень тактичен, пунктуален и внимателен к желаниям клиента. Огромное спасибо
- ООлег7 января 2020Гид Александр Юрченко и его экскурсия великолепны. Подробный отзыв оставлю позже.
- РРоман30 декабря 2019Посмотрели все, что можно. Весь город, горы. Мыс Надежды. Пингвины. Кейп поинт (крайняя точка Мира), вечерний город, Торговый центр, центр, фудкорты, рынки. На катере катались на остров морских котиков. Ну и история Кейптауна. 13 часов пролетели как 2 часа. Спасибо большое за экскурсию Александр!!!
- ААнатолий22 ноября 2019очень хорошо, особенно принимая во внимание ужасную погоду. но вы спасли нам этот день Анатолий из Киева
- ААлександр10 июня 2019Олег продемонстрировал глубочайшие знания о городе и показал даже больше, чем планировали в программе.
- ЛЛюдмила23 ноября 2018Всем доброго времени суток. Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Это было превосходно, великолепно, потрясающе, безукоризненно и еще много, много прилагательных в том же духе. Наверное много факторов повлияло на оценку данной прогулки. Необычность и удаленность (от России) места, выраженные в воздухе, пейзажах, архитектуре, говоре… Но, самое главное - это Олег. Его и гидом то грешно назвать. Он был просто старинным другом, которого очень давно не видели. А так, как давно не виделись, он пытался в короткий срок донести до нас что происходило, что произошло, что могло бы произойти. А рассказывает он неимоверно ИНТЕРЕСНО, потому что знает неимоверно МНОГО! Прекрасно поставленная речь и выражение мысли (факультет журналистики МГУ дает о себе знать) И самое главное, он не равнодушен ни к городу (стране) в котором сейчас живет, ни к тому месту, где раньше жил, ни к травинке, ни к птахе, ни к политической обстановке, ни к СОБЕСЕДНИКУ! А неравнодушие это ВАЖНО!