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в Кейптауне и про историю страны, порекомендовал много мест для посещения в городе и за его пределами, было очень интересно и познавательно) сама поездка стала самым насыщенным по впечатлениям днем отпуска! Нам немного не повезло с погодой, с утра шел дождь, поэтому Виктор предложил изменить изначальный маршрут, чтобы погода не помешала увидеть все запланированные красоты, за что тоже хочется сказать спасибо, потому что к обеду солнце вышло и все наши планы воплотились в жизнь в лучшем виде. Экскурсия длилась около 8 часов, за это время мы успели без спешки осмотреть все локации, а также очень вкусно пообедать в ресторане на территории страусиной фермы. Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию!