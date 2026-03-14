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Экскурсии в Кейптауне

Найдено 63 экскурсии в Кейптауне на русском языке, цены от $14. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Проехать по серпантину Чапменс-Пик и увидеть легендарное место, где встречаются два океана
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $399 за всё до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $395 за всё до 4 чел.
Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света
Один день, чтобы увидеть главное и прочувствовать характер Капского полуострова
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $380 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, ЮАР
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, ЮАР
Погрузитесь в удивительный мир ЮАР: живописные бухты, колонии пингвинов и легендарные пляжи ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $360 за всё до 4 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
Начало: Фойе отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $500 за всё до 3 чел.
Винное сафари в Западном Кейпе: знаковые винодельни с гидом-сомелье
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное сафари в Западном Кейпе: знаковые винодельни с гидом-сомелье
Научиться распознавать стиль вина за пару глотков, выбирать бокал, температуру и сочетания с едой
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от $410 за всё до 4 чел.
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Путешествие по винодельческим маршрутам Кейптауна. Дегустации, Столовая гора и Сигнальный холм - все это в одном дне! Подходит для ценителей вина и природы
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $320 за всё до 4 чел.
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
На машине
8 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
Исследовать побережье Атлантики: океан, горы, пингвины и легенды мореплавателей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
Киты, акулы, пингвины и морские котики в дикой природе Атлантики
Начало: В порту
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$190 за человека
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $504 за человека
Самое-самое близ Кейптауна
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Самое-самое близ Кейптауна
Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $450 за всё до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
На машине
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от $480 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Кейптауна
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Кейптауна
Добраться в отель - или попасть на регистрацию рейса вовремя
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $55 за всё до 4 чел.
Путешествие по винодельням ЮАР
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по винодельням ЮАР
Погрузитесь в мир южноафриканского виноделия с гидом-сомелье. Дегустации, арт-галереи, сыроварни и уникальные винные фермы ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $400 за всё до 4 чел.
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
Познакомиться с дикой природой Африки и её главными обитателями
Начало: От вашего отеля
27 авг в 09:30
28 авг в 09:30
от $480 за всё до 4 чел.
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от $480 за всё до 4 чел.
Винодельни Западного Кейпа
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Западного Кейпа
Персональный маршрут по регионам Франшхук, Стелленбош и Констанция
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от $430 за всё до 4 чел.
Из Кейптауна - в сердце винных долин
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Кейптауна - в сердце винных долин
Насладиться сельской эстетикой на исторической ферме, на винодельне и в винном поместье
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Кейптаун изнутри: путешествие в историю города
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун изнутри: путешествие в историю города
Почувствовать живой, многослойный и по-настоящему африканский город
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $360 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кейптауне
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кейптауне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $67 за всё до 3 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
7 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от $390 за всё до 3 чел.
Первый день в Кейптауне: трансфер из аэропорта с русскоязычным гидом
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Первый день в Кейптауне: трансфер из аэропорта с русскоязычным гидом
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $249 за всё до 3 чел.
Из Кейптауна - к винам, альпакам и пейзажам
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кейптауна - к винам, альпакам и пейзажам
Насыщенный день в сердце винного региона - между уютным Паарлем и элегантным Франшхуком
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $400 за всё до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
На машине
8 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $392 за всё до 4 чел.
Между океанами: один счастливый день на краю Африки (из Кейптауна)
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Между океанами: один счастливый день на краю Африки (из Кейптауна)
Мыс Доброй Надежды, пингвины, старейшая винодельня страны и одна из самых красивых дорог в мире
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $410 за всё до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Восхититься панорамой города и нырнуть в его бурлящие жизнью улицы
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от $430 за всё до 6 чел.
Франшхук - наследие Франции в сердце Южной Африки
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Франшхук - наследие Франции в сердце Южной Африки
Путешествие из Кейптауна с историями о гугенотах, разговорами об искусстве и винными дегустациями
Начало: От вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $375 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Дата посещения: 14 мар 2026
Все отлично. Увидели все и даже больше, чем ожидали. Рекомендую тур с Виктором!
Все отлично. Увидели все и даже больше, чем ожидали. Рекомендую тур с Виктором!
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А
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Дата посещения: 9 фев 2026
Ездили с Виктором к пингвинам и на мыс Доброй Надежды, нам очень понравилось это мини-путешествие! Виктор много рассказывал про жизнь
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в Кейптауне и про историю страны, порекомендовал много мест для посещения в городе и за его пределами, было очень интересно и познавательно) сама поездка стала самым насыщенным по впечатлениям днем отпуска! Нам немного не повезло с погодой, с утра шел дождь, поэтому Виктор предложил изменить изначальный маршрут, чтобы погода не помешала увидеть все запланированные красоты, за что тоже хочется сказать спасибо, потому что к обеду солнце вышло и все наши планы воплотились в жизнь в лучшем виде. Экскурсия длилась около 8 часов, за это время мы успели без спешки осмотреть все локации, а также очень вкусно пообедать в ресторане на территории страусиной фермы. Большое спасибо Виктору за отличную экскурсию!

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Н
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
спасибо большое за это морское путешествие! все очень понравилос! 😍🔥
спасибо большое за это морское путешествие! все очень понравилос! 😍🔥
спасибо большое за это морское путешествие! все очень понравилос! 😍🔥
спасибо большое за это морское путешествие! все очень понравилос! 😍🔥
спасибо большое за это морское путешествие! все очень понравилос! 😍🔥
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Анна
Прогулка по Стелленбошу, дегустация вин и посещение фермы жирафов
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
Маршрут на мой взгляд составлен идеально -
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мы посетили прекрасные винодельни, как и планировали и первое контактное знакомство с жирафом!
Светлана нам рассказывала о простой реальной жизни в Кейптауне, то что нас с подругой впечатлило.
Мы провели время словно с подругой, к которой приехали в гости. Все было очень душевно и уютно.
Светлана нас заорала от гостиницы и привезла так же туда, по пути заехали в магазин продуктов по нашей просьбе.

У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.+7
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
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E
Из Кейптауна в винные долины ЮАР
Спасибо Оксане за замечательную экскурсию по винодельням! Всё было отлично организовано, маршрут интересный, а рассказы — увлекательные и познавательные. Оксана — очень приятный, внимательный и профессиональный гид, благодаря которому поездка получилась лёгкой, душевной и запоминающейся. С удовольствием рекомендую!
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E
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Спасибо Виктору за прекрасный день и замечательную экскурсию! Особенно запомнились потрясающие виды мыса Доброй Надежды, живописная дорога Чапмена и, конечно,
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удивительный животный мир Кейптауна.

Было очень интересно не только увидеть самые красивые места, но и узнать больше об истории региона, его культуре и повседневной жизни — как местных жителей, так и тех, кто переехал сюда сравнительно недавно. Виктор делился фактами и историями, которых не найдёшь в путеводителях, поэтому экскурсия получилась по-настоящему живой, познавательной и увлекательной.

Спасибо за тёплую атмосферу, комфортный темп и незабываемые впечатления. С удовольствием будем рекомендовать Виктора всем, кто хочет увидеть настоящий Кейптаун!

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IGOR
Винное сафари в Западном Кейпе: знаковые винодельни с гидом-сомелье
С Руфатом мы прожили наше винное сафари и не только. Мы ездили с ним 7 дней и стали друзьями. Он
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замечательный рассказчик, знаток технологии изготовления вин и истории этих мест, профессиональный сомелье, знающий предлагаемые в Кейптауне и его окрестностях вина. Мы не только дегустировали вина, мы съездили на самые разные интересные экскурсии в Кейптауне и вокруг него и заразились любовью к непередаваемой фотографиями необычности и красоте этих мест. Будем рекомендовать всем африканское путешествие на краю земли с Руфатом!

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Анна
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Благодарим Виктора за прекрасную экскурсию на Мыс Доброй Надежды с заездом в колонию пингвинов и другие интереснейшие места! Виктор отличный
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гид - хороший рассказчик, очень приятный в общении, быстро откликается на просьбы, четкий и обязательный. Помогло и то, что Виктор был готов ответить на все вопросы по поездке заранее онлайн. Очень позитивный и профессионал своего дела. Передал нам свою любовь к этим местам! От души рекомендуем!

Благодарим Виктора за прекрасную экскурсию на Мыс Доброй Надежды с заездом в колонию пингвинов и другие
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Денис
Узнать и полюбить Кейптаун
отличный гид действительно включен в историю региона
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D
Знакомьтесь, ЮАР
спасибо огромное! Отличная экскурсия, все места по максимуму посмотрели, повезло с погодой, Александр даже больше мест нам показал, чем договаривались изначально. обязательно порекомендуем друзьям
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Всего 297 отзывов в Кейптауне

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну

Самые популярные экскурсии в Кейптауне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды;
  2. Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды;
  3. Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света;
  4. Знакомьтесь, ЮАР;
  5. Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики.
Что посмотреть в Кейптауне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Доброй Надежды;
  2. Столовая гора;
  3. Пляж Болдерс;
  4. Малайский квартал;
  5. Заповедник «Аквила»;
  6. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в августе 2026
Сейчас в Кейптауне можно забронировать 63 экскурсии от 14 до 1000. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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