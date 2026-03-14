Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды
Проехать по серпантину Чапменс-Пик и увидеть легендарное место, где встречаются два океана
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды
Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв
Начало: По договорённости с гидом
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света
Один день, чтобы увидеть главное и прочувствовать характер Капского полуострова
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, ЮАР
Погрузитесь в удивительный мир ЮАР: живописные бухты, колонии пингвинов и легендарные пляжи ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
Начало: Фойе отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное сафари в Западном Кейпе: знаковые винодельни с гидом-сомелье
Научиться распознавать стиль вина за пару глотков, выбирать бокал, температуру и сочетания с едой
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от $410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Путешествие по винодельческим маршрутам Кейптауна. Дегустации, Столовая гора и Сигнальный холм - все это в одном дне! Подходит для ценителей вина и природы
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна: от Хаут Бэй до мыса Доброй Надежды. Встречи с морскими котиками и пингвинами, уникальные виды и интересные истории ждут вас
Начало: От отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун и Мыс Доброй Надежды - путешествие на край света
Исследовать побережье Атлантики: океан, горы, пингвины и легенды мореплавателей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Морское сафари в Кейптауне: большая пятёрка
Киты, акулы, пингвины и морские котики в дикой природе Атлантики
Начало: В порту
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$190 за человека
Индивидуальная
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $504 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Самое-самое близ Кейптауна
Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от $480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Кейптауна
Добраться в отель - или попасть на регистрацию рейса вовремя
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $55 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по винодельням ЮАР
Погрузитесь в мир южноафриканского виноделия с гидом-сомелье. Дегустации, арт-галереи, сыроварни и уникальные винные фермы ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари в заповеднике «Аквила»: встреча с Большой пятёркой
Познакомиться с дикой природой Африки и её главными обитателями
Начало: От вашего отеля
27 авг в 09:30
28 авг в 09:30
от $480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от $480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Западного Кейпа
Персональный маршрут по регионам Франшхук, Стелленбош и Констанция
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от $430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Кейптауна - в сердце винных долин
Насладиться сельской эстетикой на исторической ферме, на винодельне и в винном поместье
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун изнутри: путешествие в историю города
Почувствовать живой, многослойный и по-настоящему африканский город
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $360 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кейптауне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $67 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История и еда: прогулка по Кейптауну с погружением в гастрономию
Увлекательная экскурсия по Кейптауну с посещением замка Доброй Надежды, Bo-Kaap и дегустацией вин. Погрузитесь в культуру и гастрономию города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
7 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от $390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $249 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кейптауна - к винам, альпакам и пейзажам
Насыщенный день в сердце винного региона - между уютным Паарлем и элегантным Франшхуком
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стелленбош и Франшхук: гастропутешествие по винодельням Западного Кейпа 18+
Погрузитесь в мир винодельческих традиций Стелленбоша и Франшхука. Откройте для себя лучшие вина региона и насладитесь французским шармом
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $392 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Между океанами: один счастливый день на краю Африки (из Кейптауна)
Мыс Доброй Надежды, пингвины, старейшая винодельня страны и одна из самых красивых дорог в мире
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от $410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Восхититься панорамой города и нырнуть в его бурлящие жизнью улицы
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от $430 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Франшхук - наследие Франции в сердце Южной Африки
Путешествие из Кейптауна с историями о гугенотах, разговорами об искусстве и винными дегустациями
Начало: От вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $375 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 14 мар 2026
Все отлично. Увидели все и даже больше, чем ожидали. Рекомендую тур с Виктором!
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А
Дата посещения: 9 фев 2026
Ездили с Виктором к пингвинам и на мыс Доброй Надежды, нам очень понравилось это мини-путешествие! Виктор много рассказывал про жизнь
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Н
спасибо большое за это морское путешествие! все очень понравилос! 😍🔥
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У нас была первая экскурсия в ЮАР, скажем так - знакомство началось благодаря Светлане.
Маршрут на мой взгляд составлен идеально -
Маршрут на мой взгляд составлен идеально -
+7
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E
Спасибо Оксане за замечательную экскурсию по винодельням! Всё было отлично организовано, маршрут интересный, а рассказы — увлекательные и познавательные. Оксана — очень приятный, внимательный и профессиональный гид, благодаря которому поездка получилась лёгкой, душевной и запоминающейся. С удовольствием рекомендую!
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E
Спасибо Виктору за прекрасный день и замечательную экскурсию! Особенно запомнились потрясающие виды мыса Доброй Надежды, живописная дорога Чапмена и, конечно,
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С Руфатом мы прожили наше винное сафари и не только. Мы ездили с ним 7 дней и стали друзьями. Он
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Благодарим Виктора за прекрасную экскурсию на Мыс Доброй Надежды с заездом в колонию пингвинов и другие интереснейшие места! Виктор отличный
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отличный гид действительно включен в историю региона
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D
спасибо огромное! Отличная экскурсия, все места по максимуму посмотрели, повезло с погодой, Александр даже больше мест нам показал, чем договаривались изначально. обязательно порекомендуем друзьям
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Всего 297 отзывов в Кейптауне
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Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну
Самые популярные экскурсии в Кейптауне
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Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в августе 2026
Сейчас в Кейптауне можно забронировать 63 экскурсии от 14 до 1000. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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