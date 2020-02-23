Отзыв на: Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики Ю Юлия 5 Это была великолепная экскурсия, правда на замене гидом у нас была Евгения, но мы её остались очень довольны. Юрий быстро отвечает на все вопросы и до экскурсии. Даёт толковые советы как, например, снорклинг с морскими котиками, который нас потряс до глубины души. О замене сообщил за 2 дня. Гид прислушалась и исполнила все наши пожелания. Мы успели побывать на великолепной винодельне, посмотрели на пингвинов, морских котиков, страусов. Женя рассказывала интересно об истории страны, быте, еде, отношениях. Она здорово с планировала маршрут так, что мы нигде не стояли в очередях и ходили без толпы туристов. Очень рекомендуем!

Отзыв на: Узнать и полюбить Кейптаун Е Елена 5 Добрый день всем! Экскурсия очень интересная. Олег замечательный рассказчик. Многие факты стали для нас большим открытием. Рекомендую брать экскурсию в первый день нахождения в Кейптауне. Потому как Олег сможет помочь грамотно организовать ваше время, чтобы как можно больше увидеть и узнать об этом прекрасном городе и стране.

Отзыв на: Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики T TATIANA 5 Экскурсию вела Ольга, много лет проживающая в Кейптауне. Поэтому было ощущение, что приехал в гости к другу и поехал осматривать достопримечательности.

Отзыв на: Знакомьтесь, ЮАР! В Виктория 5 Александр показал нам лучшие места ЮАР. Александр очень тактичен, пунктуален и внимателен к желаниям клиента. Огромное спасибо

Отзыв на: Знакомьтесь, ЮАР! О Олег 5 Гид Александр Юрченко и его экскурсия великолепны. Подробный отзыв оставлю позже.

Отзыв на: Знакомьтесь, ЮАР! Р Роман 5 Посмотрели все, что можно. Весь город, горы. Мыс Надежды. Пингвины. Кейп поинт (крайняя точка Мира), вечерний город, Торговый центр, центр, фудкорты, рынки. На катере катались на остров морских котиков. Ну и история Кейптауна. 13 часов пролетели как 2 часа. Спасибо большое за экскурсию Александр!!!

Отзыв на: Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики А Анатолий 5 очень хорошо, особенно принимая во внимание ужасную погоду. но вы спасли нам этот день Анатолий из Киева

Отзыв на: Узнать и полюбить Кейптаун А Александр 5 Олег продемонстрировал глубочайшие знания о городе и показал даже больше, чем планировали в программе.