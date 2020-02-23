Экскурсии Кейптауна

Все экскурсии в Кейптауне

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кейптауне – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от $192. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кейптауне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ЮАР на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Кейптаун - город на краю Земли
Индивидуальная экскурсия
$192
за 1-7 чел.
Кейптаун - город на краю Земли
Загадочный Мыс Доброй Надежды
Индивидуальная экскурсия
$265
за 1-7 чел.
Загадочный Мыс Доброй Надежды
Знакомьтесь, ЮАР!
Индивидуальная экскурсия
5
4
250
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, ЮАР!
Мыс Доброй Надежды, пингвины, морские котики и завораживающие пейзажи Африки за один день
Китовое сафари (сезонная экскурсия)
Индивидуальная экскурсия
$265
за 1-7 чел.
Китовое сафари (сезонная экскурсия)
Узнать и полюбить Кейптаун
Индивидуальная экскурсия
5
3
270
за 1-3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по центру и окраинам города
Винный тур Стелленбош и Франчхук
Индивидуальный тур
$265
за 1-7 чел.
Винный тур Стелленбош и Франчхук
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Индивидуальная экскурсия
5
4
330
за 1-3 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Столкновение двух океанов и захватывающая природа побережья ЮАР
Мечты сбываются - добро пожаловать на Мыс Доброй Надежды
Индивидуальная экскурсия
5
1
$200
за 1-5 чел.
Мечты сбываются - добро пожаловать на Мыс Доброй Надежды
Кейптаун - лучший город на планете
Индивидуальная экскурсия
$200
за 1-5 чел.
Кейптаун - лучший город на планете
Пейте вино - экономьте воду
Индивидуальная экскурсия
$200
за 1-5 чел.
Пейте вино - экономьте воду

Последние отзывы «Экскурсии Кейптауна»

  • Отзыв на: Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    Ю
    Юлия
    23 февраля 2020
    5
    Это была великолепная экскурсия, правда на замене гидом у нас была Евгения, но мы её остались очень довольны. Юрий быстро отвечает на все вопросы и до экскурсии. Даёт толковые советы как, например, снорклинг с морскими котиками, который нас потряс до глубины души. О замене сообщил за 2 дня. Гид прислушалась и исполнила все наши пожелания. Мы успели побывать на великолепной винодельне, посмотрели на пингвинов, морских котиков, страусов. Женя рассказывала интересно об истории страны, быте, еде, отношениях. Она здорово с планировала маршрут так, что мы нигде не стояли в очередях и ходили без толпы туристов. Очень рекомендуем!
  • Отзыв на: Узнать и полюбить Кейптаун
    Е
    Елена
    1 февраля 2020
    5
    Добрый день всем! Экскурсия очень интересная. Олег замечательный рассказчик. Многие факты стали для нас большим открытием. Рекомендую брать экскурсию в первый день нахождения в Кейптауне. Потому как Олег сможет помочь грамотно организовать ваше время, чтобы как можно больше увидеть и узнать об этом прекрасном городе и стране.
  • Отзыв на: Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    T
    TATIANA
    30 января 2020
    5
    Экскурсию вела Ольга, много лет проживающая в Кейптауне. Поэтому было ощущение, что приехал в гости к другу и поехал осматривать достопримечательности.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, ЮАР!
    В
    Виктория
    30 января 2020
    5
    Александр показал нам лучшие места ЮАР. Александр очень тактичен, пунктуален и внимателен к желаниям клиента. Огромное спасибо
  • Отзыв на: Знакомьтесь, ЮАР!
    О
    Олег
    7 января 2020
    5
    Гид Александр Юрченко и его экскурсия великолепны. Подробный отзыв оставлю позже.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, ЮАР!
    Р
    Роман
    30 декабря 2019
    5
    Посмотрели все, что можно. Весь город, горы. Мыс Надежды. Пингвины. Кейп поинт (крайняя точка Мира), вечерний город, Торговый центр, центр, фудкорты, рынки. На катере катались на остров морских котиков. Ну и история Кейптауна. 13 часов пролетели как 2 часа. Спасибо большое за экскурсию Александр!!!
  • Отзыв на: Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    А
    Анатолий
    22 ноября 2019
    5
    очень хорошо, особенно принимая во внимание ужасную погоду. но вы спасли нам этот день Анатолий из Киева
  • Отзыв на: Узнать и полюбить Кейптаун
    А
    Александр
    10 июня 2019
    5
    Олег продемонстрировал глубочайшие знания о городе и показал даже больше, чем планировали в программе.
  • Отзыв на: Узнать и полюбить Кейптаун
    Л
    Людмила
    23 ноября 2018
    5
    Всем доброго времени суток. Сказать, что понравилось - ничего не сказать. Это было превосходно, великолепно, потрясающе, безукоризненно и еще много, много прилагательных в том же духе. Наверное много факторов повлияло на оценку данной прогулки. Необычность и удаленность (от России) места, выраженные в воздухе, пейзажах, архитектуре, говоре… Но, самое главное - это Олег. Его и гидом то грешно назвать. Он был просто старинным другом, которого очень давно не видели. А так, как давно не виделись, он пытался в короткий срок донести до нас что происходило, что произошло, что могло бы произойти. А рассказывает он неимоверно ИНТЕРЕСНО, потому что знает неимоверно МНОГО! Прекрасно поставленная речь и выражение мысли (факультет журналистики МГУ дает о себе знать) И самое главное, он не равнодушен ни к городу (стране) в котором сейчас живет, ни к тому месту, где раньше жил, ни к травинке, ни к птахе, ни к политической обстановке, ни к СОБЕСЕДНИКУ! А неравнодушие это ВАЖНО!
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