Всё о Мбомбеле

Полезная информация о Мбомбеле

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Местное время в Мбомбеле
21:1221
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇦 ЮАР
Название городаМбомбела
По-английскиNelspruit
Столица регионаМбомбела является столицей региона
Население города110 159 чел.
АэропортыNelspruit Airport NLP, Мбомбела MQP
Часовой поясAfrica/Johannesburg
Средняя высота676 м. от уровня моря

Где находится Мбомбела на карте

Мбомбела фото города
Мбомбела

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