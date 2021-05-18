Полезная информация о Мбомбеле
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Местное время в Мбомбеле
21:1221
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇦 ЮАР
|Название города
|Мбомбела
|По-английски
|Nelspruit
|Столица региона
|Мбомбела является столицей региона
|Население города
|110 159 чел.
|Аэропорты
|Nelspruit Airport NLP, Мбомбела MQP
|Часовой пояс
|Africa/Johannesburg
|Средняя высота
|676 м. от уровня моря
Где находится Мбомбела на карте
Мбомбела