Полезная информация о Питермарицбурге
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Местное время в Питермарицбурге
22:1028
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇦 ЮАР
|Название города
|Питермарицбург
|По-английски
|Pietermaritzburg
|Столица региона
|Питермарицбург является столицей региона
|Население города
|750 845 чел.
|Аэропорт
|Питермарицбург PZB
|Часовой пояс
|Africa/Johannesburg
|Средняя высота
|636 м. от уровня моря
Где находится Питермарицбург на карте
Питермарицбург