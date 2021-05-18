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Полезная информация о Питермарицбурге

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Местное время в Питермарицбурге
22:1028
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇦 ЮАР
Название городаПитермарицбург
По-английскиPietermaritzburg
Столица регионаПитермарицбург является столицей региона
Население города750 845 чел.
АэропортПитермарицбург PZB
Часовой поясAfrica/Johannesburg
Средняя высота636 м. от уровня моря

Где находится Питермарицбург на карте

Питермарицбург фото города
Питермарицбург

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