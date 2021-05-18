Всё о Полокване

Полезная информация о Полокване

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Местное время в Полокване
22:1034
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇦 ЮАР
Название городаПолокване
По-английскиPolokwane
Столица регионаПолокване является столицей региона
Население города123 749 чел.
АэропортПолокване PTG
Часовой поясAfrica/Johannesburg
Средняя высота1 315 м. от уровня моря

Где находится Полокване на карте

Полокване фото города
Полокване

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