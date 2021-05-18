Полезная информация о Полокване
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Местное время в Полокване
22:1034
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇦 ЮАР
|Название города
|Полокване
|По-английски
|Polokwane
|Столица региона
|Полокване является столицей региона
|Население города
|123 749 чел.
|Аэропорт
|Полокване PTG
|Часовой пояс
|Africa/Johannesburg
|Средняя высота
|1 315 м. от уровня моря
Где находится Полокване на карте
Полокване
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