Полезная информация о Претории
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Местное время в Претории
22:1040
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇦 ЮАР
|Название города
|Претория
|По-английски
|Pretoria
|Это столица
|Претория является столицей ЮАР
|Население города
|1 619 438 чел.
|Аэропорт
|Уондербум PRY
|Часовой пояс
|Africa/Johannesburg
|Средняя высота
|1 332 м. от уровня моря
Где находится Претория на карте
Претория
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