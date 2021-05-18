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Полезная информация о Претории

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Местное время в Претории
22:1040
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇦 ЮАР
Название городаПретория
По-английскиPretoria
Это столицаПретория является столицей ЮАР
Население города1 619 438 чел.
АэропортУондербум PRY
Часовой поясAfrica/Johannesburg
Средняя высота1 332 м. от уровня моря

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Претория

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