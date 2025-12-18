Найдено 3 тура в категории « 11-дневные туры » в Йоханнесбурге на русском языке, цены от $2805, скидки до 25%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

На машине На вертолёте 11 дней 15% 12 отзывов Молодёжный трип в Африке в мини-группе Увидеть Кейптаун с вертолёта, продегустировать вина и сыры и понаблюдать за дикими животными Начало: Г. Йоханнесбург, аэропорт, встречаем всех в течени... $2805 $3300 за человека 11 дней 25% Африканская одиссея для молодых авантюристов Для тех, кто вырос из пакетных форматов от 202 753 ₽ 270 337 ₽ за человека 11 дней 20% Африканская одиссея Для тех, кто вырос из пакетных форматов от 167 117 ₽ 208 897 ₽ за человека Все туры Йоханнесбурга

