Полезная информация о Чинджу

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Местное время в Чинджу
05:1051
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаЧинджу
По-английскиChinju
Население города307 242 чел.
АэропортСачеон HIN
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота33 м. от уровня моря

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