Полезная информация о Чинджу
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Местное время в Чинджу
05:1051
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Южная Корея
|Название города
|Чинджу
|По-английски
|Chinju
|Население города
|307 242 чел.
|Аэропорт
|Сачеон HIN
|Часовой пояс
|Asia/Seoul
|Средняя высота
|33 м. от уровня моря
Где находится Чинджу на карте
Чинджу