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Полезная информация о Южной Корее

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи
НазваниеЮжная Корея
Полное названиеРеспублика Корея
По-английскиSouth Korea
СтолицаСеул
ГородаСписок городов
ВалютаЮжно-корейская вона (Корея)
Площадь98 480 км²
Население51 664 244 чел.
Телефонный код+82
Код ISOKR
Основной домен.KR

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Популярные экскурсии в Южной Корее

Незабываемая прогулка по историческому центру Сеула
Незабываемая прогулка по историческому центру Сеула
4.7
3 отзыва
$
125
за чел.
Сеул подкупает своими контрастами. Здесь можно увидеть старинный буддийский храм, окруженный небоскребами. Мы прогуляемся по историческому центру горо...
Сеул
Старый новый Пусан
Старый новый Пусан
4.8
8 отзывов
$
237.5
за чел.
На экскурсии вы увидите, как изменился город Пусан за текущее столетие. Вы посетите район Камчхо, который появился из-за активного переселения беженце...
Пусан
Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон
Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон
$
125
за чел.
Вас ждёт авторская экскурсия по разным эпохам жизни Сеула. Вы увидите, как менялась и преображалась столица Кореи в течение веков. Профессиональный ги...
Сеул
Крепость Кымчжон Сансон и монастырь Помоса
Крепость Кымчжон Сансон и монастырь Помоса
5
1 отзыв
$
200
за чел.
Пусан
Индивидуальная пешая экскурсия по истории Гангнама
Индивидуальная пешая экскурсия по истории Гангнама
5
1 отзыв
$
125
за чел.
Оказавшись в районе Гангнам – он же Каннам – вы сразу поймёте, что его популярность у местного населения обусловлена далеко не музыкальным хитом. Четы...
Сеул
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