Полезная информация о Южной Корее
Что нужно знать о Южной Корее: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 19 экскурсий
Флаг Южной Кореи
|Название
|Южная Корея
|Полное название
|Республика Корея
|По-английски
|South Korea
|Столица
|Сеул
|Города
|Список городов
|Валюта
|Южно-корейская вона (Корея)
|Площадь
|98 480 км²
|Население
|51 664 244 чел.
|Телефонный код
|+82
|Код ISO
|KR
|Основной домен
|.KR
Где находится Южная Корея на карте
Южная Корея
Популярные экскурсии в Южной Корее
4.7
3 отзыва
$
125
за чел.
Сеул подкупает своими контрастами. Здесь можно увидеть старинный буддийский храм, окруженный небоскребами. Мы прогуляемся по историческому центру горо...
4.8
8 отзывов
$
237.5
за чел.
На экскурсии вы увидите, как изменился город Пусан за текущее столетие. Вы посетите район Камчхо, который появился из-за активного переселения беженце...
$
125
за чел.
Вас ждёт авторская экскурсия по разным эпохам жизни Сеула. Вы увидите, как менялась и преображалась столица Кореи в течение веков. Профессиональный ги...
5
1 отзыв
$
200
за чел.
5
1 отзыв
$
125
за чел.
Оказавшись в районе Гангнам – он же Каннам – вы сразу поймёте, что его популярность у местного населения обусловлена далеко не музыкальным хитом. Четы...