Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Инчхон
Увидеть главные места города и узнать о местной жизни
28 авг в 12:00
29 авг в 09:00
$487 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Инчхон
Посетить все знаковые места «города будущего» и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
$642 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многогранный город Инчхон
Увидеть и узнать самое главное в приморском брате Сеула
Начало: По договорённости
29 авг в 10:00
31 авг в 10:00
$640 за всё до 5 чел.
