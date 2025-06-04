Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Инчхон
Посетить все знаковые места «города будущего» и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
21 июл в 10:00
22 июл в 10:00
$584 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Инчхон
Увидеть главные места города и узнать о местной жизни
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
$487 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многогранный город Инчхон
Увидеть и узнать самое главное в приморском брате Сеула
Начало: В отеле Сеула, аэропорту или другом месте по догов...
20 июл в 10:00
21 июл в 10:00
$640 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2025Все на высшем уровне- Инна удивительный человек- которого хочется слушать бесконечно
- ЛЛяззат19 октября 2024Очень интересная экскурсия, красивые места, познавательная информация, комфортное передвижение, гид классный интересный очень душевный 🌸🌸🌸🫶🏼
- ООльга11 ноября 2023Хотим всей семьей поблагодарить Анжелу. Это была потрясающая экскурсия, интересно было и взрослым и детям. Анджела отвечала на наши вопросы,
Ответы на вопросы от путешественников по Инчхону в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Инчхону в июле 2025
Сейчас в Инчхоне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 487 до 640. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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