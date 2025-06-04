Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Инчхон — трёхмиллионный город-порт, омываемый Жёлтым морем. Он известен как центр высоких технологий, логистики, торговли и промышленности.



Вы оцените его небоскрёбы и прокатитесь на современном монорельсе вокруг полуострова в составе города.



А также услышите о повседневном быте местных — я знаю о нём не понаслышке, так как сама живу в Инчхоне уже несколько лет.