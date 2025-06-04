Инчхон — трёхмиллионный город-порт, омываемый Жёлтым морем. Он известен как центр высоких технологий, логистики, торговли и промышленности.
Вы оцените его небоскрёбы и прокатитесь на современном монорельсе вокруг полуострова в составе города.
А также услышите о повседневном быте местных — я знаю о нём не понаслышке, так как сама живу в Инчхоне уже несколько лет.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
За 1 день вы:
- Посетите ферму по производству морской соли.
- Заглянете на один из крупнейший рынков морепродуктов в стране.
- Посмотрите на город и море со смотровой площадки.
- Прокатитесь на монорельсе вокруг Лунного полуострова.
- Полюбуетесь портом и живописной набережной.
Я расскажу:
- Как строилось «экономическое чудо».
- Чем живёт современный Инчхон.
- Как правильно употреблять дары моря.
- Как работают и отдыхают корейцы.
- Каково работать на заводах по 12-14 часов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе.
- Все входные билеты и транспортные расходы включены в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Инчхоне
Провела экскурсии для 196 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Инна, уроженка Узбекистана, дочь Советского Союза. С 2003 года работала гидом-переводчиком, туристов из Кореи знакомила с красотами Центральной Азии. Волею судьбы в 2011 году попала в Южную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Светлана
4 июн 2025
Все на высшем уровне- Инна удивительный человек- которого хочется слушать бесконечно
