Инчхон: дольмены, стеклянный мост и рынок в деревне у границы

История, природа и живые впечатления - от древних крепостей до заката на Западном море
Это путешествие проведёт вас через тысячелетия: от загадочных дольменов ЮНЕСКО и древней крепости на берегу Жёлтого моря — до деревни у самой линии ДМЗ, где жизнь идёт своим чередом в тени большой истории.

Вы подниметесь на гору на рейл-трамвае, пройдёте по стеклянному мосту и завершите день на одном из самых живописных пляжей Западной Кореи, встречая закат.
Описание экскурсии

8:00-9:00 — осмотр древней крепости в заливе Жёлтого моря. Вы узнаете о её военной истории и причинах американского вторжения

10-10:30 — посещение дольменов эпохи Бронзового века — объекта ЮНЕСКО

11:30–12:30 — подъём на небесном трамвайчике к стеклянному мосту с прозрачным полом на высоте 262 метров. Прогулка и спуск пешком через живописный парк (по желанию обратно — на трамвайчике)

14:30–15:00 — обед и прогулка по аутентичной деревне рядом с пограничным постом у ДМЗ. Здесь можно попробовать местные блюда (оплачивается отдельно)

17:00 — поездка на западный пляж, известный потрясающими закатами. Прогулка вдоль берега, возможность сделать атмосферные фотографии

Вы узнаете:

  • Почему французы и американцы напали на Корею
  • Для чего строились дольмены
  • Как живут люди в деревне за пограничным пунктом вблизи границы с Северной Кореей
  • И многое другое

Организационные детали

  • Поедем на Kia Carnival. В салоне для вас всегда есть бутилированная питьевая вода
  • Все билеты включены в стоимость
  • Отдельно по желанию оплачивается обед, а также посещение музея

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
до 1-2чел$641
до 4чел$798
до 5чел$897
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Колин
Колин — ваш гид в Инчхоне
Провёл экскурсии для 628 туристов
Понимаю, как сложно выбрать и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе. Родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб государственную академию сервиса и туризма. С 2010 года состою в браке с южной кореянкой. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь больше по индивидуальным и авторским экскурсиям. Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:) До встречи в Стране утренней свежести!

Илья
Илья
15 ноя 2025
Чудесная экскурсия! Поездка насыщенная и разнообразная, особенно понравились древние форты, смотровая площадка со стеклянным полом и местная деревня с очень колоритным рынком. А закат над морем — абсолютно потрясающее зрелище,
лучшее завершение!
Колин прекрасный гид, дружелюбный, общительный, помимо основной программы рассказал много интересного про Корею, охотно отвечал на вопросы, подсказывал места для самостоятельного посещения и корректировал экскурсию под наши запросы.
Нам очень понравилось, рекомендуем!

