Это путешествие проведёт вас через тысячелетия: от загадочных дольменов ЮНЕСКО и древней крепости на берегу Жёлтого моря — до деревни у самой линии ДМЗ, где жизнь идёт своим чередом в тени большой истории.
Вы подниметесь на гору на рейл-трамвае, пройдёте по стеклянному мосту и завершите день на одном из самых живописных пляжей Западной Кореи, встречая закат.
Вы подниметесь на гору на рейл-трамвае, пройдёте по стеклянному мосту и завершите день на одном из самых живописных пляжей Западной Кореи, встречая закат.
Описание экскурсии
8:00-9:00 — осмотр древней крепости в заливе Жёлтого моря. Вы узнаете о её военной истории и причинах американского вторжения
10-10:30 — посещение дольменов эпохи Бронзового века — объекта ЮНЕСКО
11:30–12:30 — подъём на небесном трамвайчике к стеклянному мосту с прозрачным полом на высоте 262 метров. Прогулка и спуск пешком через живописный парк (по желанию обратно — на трамвайчике)
14:30–15:00 — обед и прогулка по аутентичной деревне рядом с пограничным постом у ДМЗ. Здесь можно попробовать местные блюда (оплачивается отдельно)
17:00 — поездка на западный пляж, известный потрясающими закатами. Прогулка вдоль берега, возможность сделать атмосферные фотографии
Вы узнаете:
- Почему французы и американцы напали на Корею
- Для чего строились дольмены
- Как живут люди в деревне за пограничным пунктом вблизи границы с Северной Кореей
- И многое другое
Организационные детали
- Поедем на Kia Carnival. В салоне для вас всегда есть бутилированная питьевая вода
- Все билеты включены в стоимость
- Отдельно по желанию оплачивается обед, а также посещение музея
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|до 1-2чел
|$641
|до 4чел
|$798
|до 5чел
|$897
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Инчхоне
Провёл экскурсии для 628 туристов
Понимаю, как сложно выбрать и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Илья
15 ноя 2025
Чудесная экскурсия! Поездка насыщенная и разнообразная, особенно понравились древние форты, смотровая площадка со стеклянным полом и местная деревня с очень колоритным рынком. А закат над морем — абсолютно потрясающее зрелище,
Похожие экскурсии из Инчхона
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Инчхон
Увидеть главные места города и узнать о местной жизни
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
$487 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Инчхон
Посетить все знаковые места «города будущего» и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
18 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
$642 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многогранный город Инчхон
Увидеть и узнать самое главное в приморском брате Сеула
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
$640 за всё до 5 чел.