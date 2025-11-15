Это путешествие проведёт вас через тысячелетия: от загадочных дольменов ЮНЕСКО и древней крепости на берегу Жёлтого моря — до деревни у самой линии ДМЗ, где жизнь идёт своим чередом в тени большой истории. Вы подниметесь на гору на рейл-трамвае, пройдёте по стеклянному мосту и завершите день на одном из самых живописных пляжей Западной Кореи, встречая закат.

Описание экскурсии

8:00-9:00 — осмотр древней крепости в заливе Жёлтого моря. Вы узнаете о её военной истории и причинах американского вторжения

10-10:30 — посещение дольменов эпохи Бронзового века — объекта ЮНЕСКО

11:30–12:30 — подъём на небесном трамвайчике к стеклянному мосту с прозрачным полом на высоте 262 метров. Прогулка и спуск пешком через живописный парк (по желанию обратно — на трамвайчике)

14:30–15:00 — обед и прогулка по аутентичной деревне рядом с пограничным постом у ДМЗ. Здесь можно попробовать местные блюда (оплачивается отдельно)

17:00 — поездка на западный пляж, известный потрясающими закатами. Прогулка вдоль берега, возможность сделать атмосферные фотографии

Вы узнаете:

Почему французы и американцы напали на Корею

Для чего строились дольмены

Как живут люди в деревне за пограничным пунктом вблизи границы с Северной Кореей

И многое другое

Организационные детали