Инчхон — третий по величине город в Южной Корее. Когда-то он был небольшой деревней, а затем первым в стране поселением, открывшимся для мира. Сегодня Инчхон — современный мегаполис с развитой инфраструктурой.
На экскурсии вы узнаете его историю, увидите, как живут горожане, проедете через самый длинный в Южной Корее мост и попробуете местные морепродукты и выпечку.
На экскурсии вы узнаете его историю, увидите, как живут горожане, проедете через самый длинный в Южной Корее мост и попробуете местные морепродукты и выпечку.
Описание экскурсии
- Сказочная деревня — улицы с яркими росписями по мотивам известных сказок. Например, газовый счётчик — в виде дровосека из «Волшебника страны Оз», телефонный столб — бобовый стебель из сказки «Джек и бобовый стебель»
- Китайский квартал — историческое место с более чем вековой историей. Район по-прежнему хранит некоторые традиции Китая
- Остров Вольмидо — когда-то военный плацдарм США, сегодня популярное место отдыха с тематическим парком, кафе и видом на Жёлтое море
- Площадь Санкт-Петербурга и памятник крейсеру «Варяг» — российский след в Корее: необычное сочетание исторических нарративов и городской среды
- Лесное кафе — крупнейшее в Инчхоне с уютной атмосферой
- Сонгдо — город будущего в зоне свободной торговли. Вы увидите футуристическую архитектуру, кампусы и международные организации
- Инчхонский мост — самый длинный в Корее (около 22 км). По дороге — красивые морские виды и остановка на живописном пляже, где можно перекусить морепродуктами
- Прогулка по пляжу — время для самостоятельного отдыха у воды
- Возвращение в Сеул — дорога через вечерний Инчхон и впечатляющий мост над морем
Примерный тайминг экскурсии:
10:00 — трансфер из отеля в Сеуле
11:30 — сказочная улица и китайский квартал
12:30 — остров Вольмидо
13:00 — лесное кафе (свободное время на перекус)
14:00 — обед, шоппинг (по желанию)
15:00 — Сонгдо
16:30 — самый длинный мост в Корее
17:30 — самостоятельная прогулка и ужин
19:00-19:30 — закат (зависит от времени года и погоды)
20:00 — трансфер в отель
21:00-21:30 — прибытие в отель
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Carnival
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Инчхоне
Провёл экскурсии для 628 туристов
Понимаю, как сложно выбрать и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в
Похожие экскурсии из Инчхона
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Инчхон
Посетить все знаковые места «города будущего» и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
$642 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Инчхон
Увидеть главные места города и узнать о местной жизни
19 ноя в 11:30
20 ноя в 09:00
$487 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Инчхон: дольмены, стеклянный мост и рынок в деревне у границы
История, природа и живые впечатления - от древних крепостей до заката на Западном море
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
18 ноя в 08:00
$641 за человека