Колин — ваш гид в Инчхоне

Провёл экскурсии для 628 туристов

читать дальше формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе. Родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб государственную академию сервиса и туризма. С 2010 года состою в браке с южной кореянкой. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь больше по индивидуальным и авторским экскурсиям. Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:) До встречи в Стране утренней свежести!

Понимаю, как сложно выбрать и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых. Я создаю экскурсии в