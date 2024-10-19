Инчхон — третий по величине город Кореи.
Я расскажу, как из рыбацкого поселения он превратился в грандиозный экономический, торговый и культурный центр. Покажу его гигантские небоскрёбы и деловые кварталы.
При всей своей развитости Инчхону удаётся сохранять островки аутентичной корейской культуры: традиционные парки, храмы и кафе. Всё это вы увидите!
Я расскажу, как из рыбацкого поселения он превратился в грандиозный экономический, торговый и культурный центр. Покажу его гигантские небоскрёбы и деловые кварталы.
При всей своей развитости Инчхону удаётся сохранять островки аутентичной корейской культуры: традиционные парки, храмы и кафе. Всё это вы увидите!
Описание экскурсии
За 1 насыщенный день вы:
- Полюбуетесь панорамой города с 68-этажной Торговой башни
- Прокатитесь на пароме и туристическом паровозике
- Погуляете по Китайскому кварталу и раскроете его историю
- Посетите традиционный корейский парк и самое красивое кафе в стране
- Пройдёте по живописной набережной и оцените знаменитый «мост в небо»
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на современном комфортабельном авто. За рулем будет водитель. Это позволит мне полностью посвящать внимание вам и не тратить время на поиск парковки.
- Входные билеты включены в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Инчхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 693 туристов
Гражданка Республики Корея. Живу в стране с 1998 года. Мой опыт — это полное погружение в корейскую культуру, менталитет и традиции. Работаю официально: зарегистрирован бизнес и оформлена полная государственная страховка
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Очень интересная экскурсия, красивые места, познавательная информация, комфортное передвижение, гид классный интересный очень душевный 🌸🌸🌸🫶🏼
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О
Хотим всей семьей поблагодарить Анжелу. Это была потрясающая экскурсия, интересно было и взрослым и детям. Анджела отвечала на наши вопросы, рассказывая гораздо больше и увлекательнее, чем мы могли представить!.
Мы гуляли в красивых местах, пробовали вкуснейшие блюда и наслаждались атмосферой мест, которые посещали.
Очень заботливая и профессиональная Анжела помогла оставить наилучшие впечатления.
Огромное спасибо!!!
Мы гуляли в красивых местах, пробовали вкуснейшие блюда и наслаждались атмосферой мест, которые посещали.
Очень заботливая и профессиональная Анжела помогла оставить наилучшие впечатления.
Огромное спасибо!!!
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