Полезная информация о Кванджу

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Местное время в Кванджу
07:0353
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаКванджу
По-английскиGwangju
Население города81 780 чел.
АэропортМуан MWX
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота48 м. от уровня моря

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