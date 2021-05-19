Полезная информация о Сувоне

Что нужно знать о Сувоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сувоне
05:1103
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаСувон
По-английскиSuwon
Столица регионаСувон является столицей региона
Население города1 242 724 чел.
АэропортСуон SWU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота58 м. от уровня моря

Где находится Сувон на карте