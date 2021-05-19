Полезная информация о Сувоне
Что нужно знать о Сувоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сувоне
05:1103
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Южная Корея
|Название города
|Сувон
|По-английски
|Suwon
|Столица региона
|Сувон является столицей региона
|Население города
|1 242 724 чел.
|Аэропорт
|Суон SWU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Seoul
|Средняя высота
|58 м. от уровня моря