Полезная информация о Вонджу

Что нужно знать о Вонджу: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Вонджу, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вонджу
04:1308
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаВонджу
По-английскиWonju
Население города243 387 чел.
АэропортВонджу WJU
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота133 м. от уровня моря

Где находится Вонджу на карте

Вонджу фото города
Вонджу

Когда лучше лететь в Вонджу

Расписание авиа-рейсов