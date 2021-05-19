Полезная информация о Вонджу
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Местное время в Вонджу
04:1308
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Южная Корея
|Название города
|Вонджу
|По-английски
|Wonju
|Население города
|243 387 чел.
|Аэропорт
|Вонджу WJU
|Часовой пояс
|Asia/Seoul
|Средняя высота
|133 м. от уровня моря
Где находится Вонджу на карте
Вонджу