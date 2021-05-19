Полезная информация о Малакале

Что нужно знать о Малакале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Малакале
01:0411
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇸 Южный Судан
Название городаМалакаль
По-английскиMalakal
Столица регионаМалакаль является столицей региона
Население города160 765 чел.
АэропортМалакал MAK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Juba
Средняя высота400 м. от уровня моря

Где находится Малакаль на карте