Всё о Южном Судане

Полезная информация о Южном Судане

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Флаг Южного Судана
Флаг Южного Судана
НазваниеЮжный Судан
По-английскиSouth Sudan
СтолицаДжуба
Площадь619 745 км²
Население12 733 000 чел.
Телефонный код+211
Код ISOSS
Основной домен.SS
Соседние страны🇰🇪 Кения🇸🇩 Судан🇺🇬 Уганда🇨🇫 ЦАР🇪🇹 Эфиопия
Южный Судан фото страны
Южный Судан

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