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о Южном Судане
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Флаг Южного Судана
Название
Южный Судан
По-английски
South Sudan
Столица
Джуба
Площадь
619 745 км²
Население
12 733 000 чел.
Телефонный код
+211
Код ISO
SS
Основной домен
.SS
Соседние страны
🇰🇪 Кения
🇸🇩 Судан
🇺🇬 Уганда
🇨🇫 ЦАР
🇪🇹 Эфиопия
Южный Судан
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