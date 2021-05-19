Полезная информация о Вау
Что нужно знать о Вау: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вау
01:0429
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇸 Южный Судан
|Название города
|Вау
|По-английски
|Wau
|Столица региона
|Вау является столицей региона
|Население города
|127 384 чел.
|Аэропорт
|Вау WUU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Juba
|Средняя высота
|440 м. от уровня моря