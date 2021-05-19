Полезная информация о Вау

Что нужно знать о Вау: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вау
01:0429
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇸 Южный Судан
Название городаВау
По-английскиWau
Столица регионаВау является столицей региона
Население города127 384 чел.
АэропортВау WUU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Juba
Средняя высота440 м. от уровня моря

Где находится Вау на карте