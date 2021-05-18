Всё о Чипате

Полезная информация о Чипате

Что нужно знать о Чипате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чипате
21:1326
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇲 Замбия
Название городаЧипата
По-английскиChipata
Столица регионаЧипата является столицей региона
Население города85 963 чел.
АэропортЧипата CIP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lusaka
Средняя высота1 147 м. от уровня моря

Где находится Чипата на карте