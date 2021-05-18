Полезная информация о Чипате
Что нужно знать о Чипате: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чипате
21:1326
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇲 Замбия
|Название города
|Чипата
|По-английски
|Chipata
|Столица региона
|Чипата является столицей региона
|Население города
|85 963 чел.
|Аэропорт
|Чипата CIP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lusaka
|Средняя высота
|1 147 м. от уровня моря