Полезная информация о Замбии
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Флаг Замбии
|Название
|Замбия
|Эмодзи флаг
|🇿🇲
|Полное название
|Республика Замбия
|По-английски
|Zambia
|Столица
|Лусака
|Города
|Список городов
|Валюта
|Замбийская квача
|Площадь
|752 614 км²
|Население
|16 717 000 чел.
|Телефонный код
|+260
|Код ISO
|ZM
|Основной домен
|.ZM
|Соседние страны
|🇦🇴 Ангола🇧🇼 Ботсвана🇿🇼 Зимбабве🇲🇼 Малави🇲🇿 Мозамбик🇳🇦 Намибия🇹🇿 Танзания
Где находится Замбия на карте
Замбия