Всё о Замбии

Полезная информация о Замбии

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Флаг Замбии
Флаг Замбии
НазваниеЗамбия
Эмодзи флаг🇿🇲
Полное названиеРеспублика Замбия
По-английскиZambia
СтолицаЛусака
ГородаСписок городов
ВалютаЗамбийская квача
Площадь752 614 км²
Население16 717 000 чел.
Телефонный код+260
Код ISOZM
Основной домен.ZM
Соседние страны🇦🇴 Ангола🇧🇼 Ботсвана🇿🇼 Зимбабве🇲🇼 Малави🇲🇿 Мозамбик🇳🇦 Намибия🇹🇿 Танзания

Где находится Замбия на карте

Замбия фото страны
Замбия

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