Всё о Касаме

Полезная информация о Касаме

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Местное время в Касаме
00:0434
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇲 Замбия
Название городаКасама
По-английскиKasama
Столица регионаКасама является столицей региона
Население города91 056 чел.
АэропортКасама KAA
Часовой поясAfrica/Lusaka
Средняя высота1 394 м. от уровня моря

Где находится Касама на карте

Касама фото города
Касама

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