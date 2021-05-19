Полезная информация о Касаме
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Местное время в Касаме
00:0434
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇲 Замбия
|Название города
|Касама
|По-английски
|Kasama
|Столица региона
|Касама является столицей региона
|Население города
|91 056 чел.
|Аэропорт
|Касама KAA
|Часовой пояс
|Africa/Lusaka
|Средняя высота
|1 394 м. от уровня моря
Где находится Касама на карте
Касама
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