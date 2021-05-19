Полезная информация о Мансе
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Местное время в Мансе
00:0446
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇲 Замбия
|Название города
|Манса
|По-английски
|Mansa
|Столица региона
|Манса является столицей региона
|Население города
|42 277 чел.
|Аэропорт
|Манса MNS
|Часовой пояс
|Africa/Lusaka
|Средняя высота
|1 216 м. от уровня моря
Где находится Манса на карте
Манса
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