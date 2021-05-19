Полезная информация о Мансе

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Местное время в Мансе
00:0446
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇲 Замбия
Название городаМанса
По-английскиMansa
Столица регионаМанса является столицей региона
Население города42 277 чел.
АэропортМанса MNS
Часовой поясAfrica/Lusaka
Средняя высота1 216 м. от уровня моря

Где находится Манса на карте

Манса фото города
Манса

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