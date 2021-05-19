Полезная информация о Монгу
Что нужно знать о Монгу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Монгу
00:0458
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇲 Замбия
|Название города
|Монгу
|По-английски
|Mongu
|Столица региона
|Монгу является столицей региона
|Население города
|52 534 чел.
|Аэропорт
|Монгу MNR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Lusaka
|Средняя высота
|1 016 м. от уровня моря