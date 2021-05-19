Полезная информация о Монгу

Что нужно знать о Монгу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Монгу
00:0458
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇲 Замбия
Название городаМонгу
По-английскиMongu
Столица регионаМонгу является столицей региона
Население города52 534 чел.
АэропортМонгу MNR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Lusaka
Средняя высота1 016 м. от уровня моря

Где находится Монгу на карте