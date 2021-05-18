Всё о Булавайо

Полезная информация о Булавайо

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Местное время в Булавайо
21:1344
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇼 Зимбабве
Название городаБулавайо
По-английскиBulawayo
Столица регионаБулавайо является столицей региона
Население города699 385 чел.
АэропортБулавайо BUQ
Часовой поясAfrica/Harare
Средняя высота1 348 м. от уровня моря

Где находится Булавайо на карте

Булавайо фото города
Булавайо

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