Полезная информация о Булавайо
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Местное время в Булавайо
21:1344
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇼 Зимбабве
|Название города
|Булавайо
|По-английски
|Bulawayo
|Столица региона
|Булавайо является столицей региона
|Население города
|699 385 чел.
|Аэропорт
|Булавайо BUQ
|Часовой пояс
|Africa/Harare
|Средняя высота
|1 348 м. от уровня моря
Где находится Булавайо на карте
Булавайо