Полезная информация о Зимбабве
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Флаг Зимбабве
|Название
|Зимбабве
|Эмодзи флаг
|🇿🇼
|Полное название
|Республика Зимбабве
|По-английски
|Zimbabwe
|Столица
|Хараре
|Города
|Список городов
|Валюта
|Доллар США
|Площадь
|390 580 км²
|Население
|15 967 000 чел.
|Телефонный код
|+263
|Код ISO
|ZW
|Основной домен
|.ZW
|Соседние страны
|🇧🇼 Ботсвана🇿🇲 Замбия🇲🇿 Мозамбик🇿🇦 ЮАР
Где находится Зимбабве на карте
Зимбабве