Всё о Зимбабве

Полезная информация о Зимбабве

Что нужно знать о Зимбабве: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Зимбабве
Флаг Зимбабве
НазваниеЗимбабве
Эмодзи флаг🇿🇼
Полное названиеРеспублика Зимбабве
По-английскиZimbabwe
СтолицаХараре
ГородаСписок городов
ВалютаДоллар США
Площадь390 580 км²
Население15 967 000 чел.
Телефонный код+263
Код ISOZW
Основной домен.ZW
Соседние страны🇧🇼 Ботсвана🇿🇲 Замбия🇲🇿 Мозамбик🇿🇦 ЮАР

Где находится Зимбабве на карте

Зимбабве фото страны
Зимбабве

Когда лучше лететь в Зимбабве

Расписание авиа-рейсов