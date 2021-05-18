Полезная информация о Мутаре
Что нужно знать о Мутаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мутаре
22:1127
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇼 Зимбабве
|Название города
|Мутаре
|По-английски
|Mutare
|Столица региона
|Мутаре является столицей региона
|Население города
|184 205 чел.
|Аэропорт
|Мутаре UTA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Harare
|Средняя высота
|1 116 м. от уровня моря