Полезная информация о Мутаре

Что нужно знать о Мутаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мутаре
22:1127
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇼 Зимбабве
Название городаМутаре
По-английскиMutare
Столица регионаМутаре является столицей региона
Население города184 205 чел.
АэропортМутаре UTA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Harare
Средняя высота1 116 м. от уровня моря

Где находится Мутаре на карте