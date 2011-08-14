Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Отправляемся в путешествие с ароматом мандаринов и сладостью мёда, вкусом национальной абхазской кухни и пьянящим настроением домашнего вина.
Программа ждёт насыщенная: посетим пасеку и полюбуемся озером Рица, спустимся в Новоафонскую пещеру и сфотографируемся у знаменитой Гагрской колоннады, узнаем, какая на вкус мамалыга и что такое асызбал. Ещё расслабимся в термальных источниках и вдоволь надышимся морским воздухом.
Программа ждёт насыщенная: посетим пасеку и полюбуемся озером Рица, спустимся в Новоафонскую пещеру и сфотографируемся у знаменитой Гагрской колоннады, узнаем, какая на вкус мамалыга и что такое асызбал. Ещё расслабимся в термальных источниках и вдоволь надышимся морским воздухом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, 07:00-12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 3571 туриста
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая тур. фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
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