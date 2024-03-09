Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Авторский тур в Гагре

Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках

5
1 отзыв
Купальный сезон заканчивается, а развлечения в Абхазии — никогда! Отправляемся в страну яркого солнца, лазурных озёр и вкуснейшего вина.

Будем с ветерком кататься на внедорожниках и слушать гул водопадов-великанов, гулять по берегу Рицы и бродить по пустым улицам города-призрака, восстанавливать силы в Кындыгском термальном источнике и рассматривать причудливые сталактиты Новоафонской пещеры.

Мы увидим главные достопримечательности: знаменитую колоннаду в Гагре и Юпшарский каньон, набережную Сухума и заброшенную станцию «Псцырха».
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Ближайшие даты:
1
мая
7
мая
27
мая
21
окт
7
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Отмена бронирования в срок за 30 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесенных расходов (не менее 15% от стоимости тура). Если вы находите себе замену — возврат 100%. Во всех иных случаях оплата не возвращается.

Вам понадобятся: банковская карта и обязательно наличные, удобная обувь, подходящая для прогулок в горах, кроссовки/треккинговые ботинки, купальник, дождевик (можем предоставить), крем с защитой от солнца, паспорт РФ (можно загранпаспорт) и полис.

Пожалуйста, проверьте перед поездкой, нет ли у вас задолженностей, которые могут явиться запретом на выезд из РФ. Сделать это можно в личном кабинете портала Госуслуги.

Организатор оставляет за собой право скорректировать программу, в том числе в силу организационных изменений или появления непредсказуемых обстоятельств, но мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться указанной программы.

Проживание. Будем жить 2 ночи в отеле «White Hotel» в Новом Афоне с подогреваемым бассейном, 2-местное размещение, 2 ночи в хостеле в городе Ткуарчал.

Питание. В программу входят 2 завтрака в отеле в Новом Афоне.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Интернет и связь. Нет необходимости приобретать местную симкарту. В машине вы сможете подключится к Wi-Fi и быть дальше на связи всё путешествие. Исключением могут быть некоторые районы, где нет вышек. В отеле и в хостеле Wi-Fi есть.

Сложность. Программа тура подойдёт человеку с любым уровнем физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Белые скалы, достопримечательности Гагры и озеро Рица

Встречаемся на границе у КПП Псоу в 10:00 и отправляемся на ферму, где нас уже ждут милые англо-нубийские козочки. Они больше обычных коз и имеют необычные длинные уши. Милые селфи обеспечены!

Затем поедем к Белым скалам, выглядящим особенно эффектно на фоне лазурных морских вод. Побываем в Гагре и посетим Приморский парк — зелёный символ города, в котором насчитывается около 400 видов растений и деревьев, включая кокосовые и финиковые пальмы, магнолии и кедры.

Увидим знаменитую колоннаду в мавританском стиле, послужившую декорацией для фильма «Зимний вечер в Гаграх», а ещё старинный ресторан «Гагрипш», который посещали Николай 2, Антон Чехов, Максим Горький и Фёдор Шаляпин.

Посетим экоферму, где можно приобрести полезные продукты, пообедаем в ресторане «Абхазский двор» (оплачивается дополнительно) и отправимся к озеру Рица. По дороге заедем на Голубое озеро и побываем в Сказочном лесу. Полюбуемся шумными водопадами Девичьи и Мужские слёзы и окажемся у Юпшарского каньона, образованного в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения.

Пройдём по подвесному, а затем стеклянному мостам через речку Бзыбь. На берегу озера Рица, крупнейшего в стране и одного из самых глубоководных на Кавказе, побудем подольше и сделаем сочные кадры отражённых в его глади отвесных скал.

Переедем в Новый Афон, заселимся в отель и поужинаем.

Белые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро Рица
2 день

Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»

После завтрака отправимся в Новоафонскую пещеру, куда ведёт уникальный поезд «пещерного метро». Вы попадёте в настоящий подземный город со множеством залов и ходов со сверкающими сталагмитами, ярко-зелёными озёрами и гротами с удивительной акустикой.

Побываем в одном из самых фотогеничных мест — на заброшенной станции «Псцырха». Заглянем в павильон с колоннами, лепниной, ажурными резными узорами и семиконечной звездой на полу. Прогуляемся до рукотворного водопада и посетим Новоафонский мужской монастырь 19 века.

Дальше — свободное время. Вы сможете подняться к Анакопийской крепости на вершине Иверской горы, пройтись к гроту Симона Кананита или побывать на даче Сталина. Обратите внимание, вход на объекты платный.

Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»Новоафонская пещера, мужской монастырь и станция «Псцырха»
3 день

Прогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники Кындыг

Позавтракаем и поедем в Сухум. Знакомство со столицей начнём с прогулки по набережной Махаджиров. Увидим скульптуры Чика и Ники, героев рассказов Ф. Искандера, заглянем в культовую кофейную «Брехаловка», где любят проводить время местные, и полюбуемся зданием драматического театра.

Сделаем эффектные кадры со смотровой площадки, пообедаем и увидим Беслетский мост, который в народе часто называют «мостом царицы Тамары».

Побываем у Беслетской ГЭС, прогуляемся по ущелью Черниговка и прибудем к грандиозному дворцу князя Смецкого, состоящего из 365 комнат, в каждой из которых обеспечивалось максимальное присутствие света солнца.

Побываем в шахтёрском городке Ткуарчал, а затем искупаемся в термальном источнике Кындыг. Горячая минеральная вода омолаживает организм, нормализует сон и придаёт силы. Всё благодаря содержанию йода, кремния и брома.

Прогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники КындыгПрогулка по Сухуму, ущелье Черниговка и термальные источники Кындыг
4 день

Поездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилище

После завтрака в кафе отправимся к водопадам Ирина и Великан — к шумным водным громадам над доставит внедорожник. Ещё увидим Ткуарчалский железнодорожный мост и рассмотрим уже разрушающийся образец советской курортной архитектуры — белоснежный вокзал с арками и колоннами.

Затем поедем к городу-призраку Акармара, в прошлом промышленному советскому гиганту. Здесь был центр по добыче каменного угля на Кавказе, но сейчас время остановилось: мы пройдём по пустым улицам и аллеям и увидим давно покинутые здания.

Следующая локация — Бедийский собор 10 века, яркий пример архитектуры X века. У Галского водохранилища полюбуемся бирюзовой гладью воды и увидим гордые горы Сванетии.

Поужинаем в хинкальной в городе Гал, затем вернёмся в хостел.

Поездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Галское водохранилище
5 день

Пещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семье

Выселимся из хостела, позавтракаем и поедем в пещеру Голова Отапа — относительно молодую, где сталактиты ещё только зарождаются. Подземное пространство здесь мокрое, поэтому передвигаться будем по специальным мостикам.

Увидим Моквский собор 10 века, построенный по приказу царя Абхазии Леона III. Службы здесь проходят редко, но двери храма всегда открыты верующим и туристам.

На обед заглянем в гости к местной семье, а затем полюбуемся водопадом в Армянском ущелье у подножия Иверской горы. Рассмотрим старинный храм в посёлке Лыхны, посетим домашнюю винодельню в селе Калдахуара и прогуляемся по мандариновому саду.

Затем поедем к границе с Россией, к КПП Псоу.

Пещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семьеПещера Голова Отапа, Моквский собор и обед в местной семье

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле и хостеле
  • Трансферы от КПП Псоу и обратно
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном минивэне
  • Сопровождение гида
  • Поездка на внедорожниках к водопаду
  • Входные билеты на объекты экскурсий (кроме локаций, посещаемых в свободное время)
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Трансфер от вокзала/аэропорта до границы с Абхазией и обратно
  • Питание (кроме завтраков в первые 2 дня)
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ), 10:00
Завершение: КПП Псоу, Абхазия (перед пунктом пограничного контроля), 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
9 мар 2024
Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))
Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми,

Тур входит в следующие категории Гагры

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхНовоафонская пещераВсе туры5-дневные турыЮпшарский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаТермальные источникиНовый АфонВыездныеВинодельниБелые скалы

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