История и легенды о Рице

Об этом озере знают с давних времен. Еще в XVIII веке оно было популярно у охотников и пастухов. На карту его нанесли в 1895 году, а географ Николай Альбов сделал его описание. В начале XX века к озеру стали приезжать экспедиции из научных центров. А с 1929 года оно стало туристической достопримечательностью, которая популярна и в наше время. Существует несколько старинных преданий о появлении этой природной красоты. Первая легенда гласит о том, что на этой территории жило абхазское племя. Черный демон захотел рассорить людей, но добрый пророк решил этому помешать. Его в дом пригласила только старая женщина, но она была бедной, даже еды у неё в доме не водилось. Пророк, увидев это, превратил камни в галушки и предупредил о бедствии. Она успела ночью увести свою семью подальше от селения. Утром, когда она вернулась, то увидела вместо деревни озеро. Она испугалась и прокричала: «Рыцха!», что в переводе на русский означает «Несчастные!». Согласно другой легенде, на месте озера была река, а в округе бескрайние пастбища. Ежедневно к реке ходила девушка Рица, с ней приходила большая отара овец, она пасла их, а её три брата охотились, добывая пищу. К вечеру семья собиралась вместе и ужинала у костра. Однажды братья ушли на охоту, девушка сидела на берегу реки и пела. Её пение привлекло внимание разбойников, и они решили украсть девушку. Но братья успели её спасти. Один из них кинул молот в разбойников. Он перекрыл реку, и в одно мгновение на месте пастбищ и реки образовалось глубокое озеро. Когда шла битва, девушка пала в озеро и утонула, братья от горя окаменели. Теперь они стоят горными вершинами, и охраняют покой сестры