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Авторский тур
5 дней
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Пообедаем в ресторане «Абхазский двор» и поедем к водной жемчужине края — на озеро Рица»
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
«Программа ждёт насыщенная: посетим пасеку и полюбуемся озером Рица, спустимся в Новоафонскую пещеру и сфотографируемся у знаменитой Гагрской колоннады, узнаем, какая на вкус мамалыга и что такое асызбал»
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3960035 640₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Посетим экоферму, где можно приобрести полезные продукты, пообедаем в ресторане «Абхазский двор» (оплачивается дополнительно) и отправимся к озеру Рица»
21 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
35 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
Начало: КПП Псоу, ул. Урожайная 87
«над уровнем моря), • красивейший вид сверху на озёра Малая и Большая Рица, • 2 ночи в палатках под звездным небом, • посиделки у костра, • вкуснейшая походная еда и море впечатлений»
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
11 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:...
12 июня в 09:00
2487519 900₽ за человека
Рицевский реликтовый парк находится вокруг озера, в нем можно увидеть всю красоту здешней природы. Туристический поток неиссякаем, люди едут сюда, чтобы полюбоваться первозданной красотой, подышать чистейшим воздухом. На берегу озера стоит несколько достопримечательностей. Здесь расположена дача генерального секретаря СССР, Сталина, она представляет собой небольшое здание высотой в один этаж, покрашенное в зеленый цвет. Дача была построена в 1947 году. Интерьер остался тот же, что был и при его бывшем владельце. По соседству стоит ещё одна дача. Другого генсека Никиты Хрущева. В настоящее время это единый архитектурный ансамбль
Об этом озере знают с давних времен. Еще в XVIII веке оно было популярно у охотников и пастухов. На карту его нанесли в 1895 году, а географ Николай Альбов сделал его описание. В начале XX века к озеру стали приезжать экспедиции из научных центров. А с 1929 года оно стало туристической достопримечательностью, которая популярна и в наше время. Существует несколько старинных преданий о появлении этой природной красоты. Первая легенда гласит о том, что на этой территории жило абхазское племя. Черный демон захотел рассорить людей, но добрый пророк решил этому помешать. Его в дом пригласила только старая женщина, но она была бедной, даже еды у неё в доме не водилось. Пророк, увидев это, превратил камни в галушки и предупредил о бедствии. Она успела ночью увести свою семью подальше от селения. Утром, когда она вернулась, то увидела вместо деревни озеро. Она испугалась и прокричала: «Рыцха!», что в переводе на русский означает «Несчастные!». Согласно другой легенде, на месте озера была река, а в округе бескрайние пастбища. Ежедневно к реке ходила девушка Рица, с ней приходила большая отара овец, она пасла их, а её три брата охотились, добывая пищу. К вечеру семья собиралась вместе и ужинала у костра. Однажды братья ушли на охоту, девушка сидела на берегу реки и пела. Её пение привлекло внимание разбойников, и они решили украсть девушку. Но братья успели её спасти. Один из них кинул молот в разбойников. Он перекрыл реку, и в одно мгновение на месте пастбищ и реки образовалось глубокое озеро. Когда шла битва, девушка пала в озеро и утонула, братья от горя окаменели. Теперь они стоят горными вершинами, и охраняют покой сестры
Последние отзывы на туры
- ИИван5 июня 2024Только недавно вернулись и хотим поделиться своими впечатлениями)о замечательном туре по Абхазии, который мы совершили в сопровождении профессионального гида Сергея.
- ССветлана22 мая 2024Очень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу на день рождение. Остановились на
- ММатлюба19 мая 2024Отличный тур!!! Рекомендую не пожалеете! Повезло очень с гидом. Сергей очень эрудированный, коммуникабельный, грамотный специалист, профи своего дела. Отзывчивый, внимательный,
- ННаталия9 марта 2024Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
- ККсения10 октября 2023В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Озеро Рица»
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