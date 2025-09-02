Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Добро пожаловать в Абхазию! Я покажу вам страну моей души такой, какой её люблю. Познакомлю с главными символами, без которых не обходятся классические обзорные туры.
Это популярные курорты вдоль черноморского побережья: читать дальше
утопающая в зелени пальм Гагра, сияющий белоснежной архитектурой Сухум, впечатляющий готикой кипарисов Новый Афон. Довезу и к жемчужине №1 — красавице Рице в объятиях кавказских гор и реликтовых лесов. А также прокачу вас по укромным уголкам вдали от культовых маршрутов.
В заповедной Мюссере вы отдохнёте на диком пляже, взлетите над морем на качелях и рассмотрите поросшие травой руины базилики Амбара.
А в Черниговском ущелье проникнетесь былым величием заброшенных ГЭС и санатория и увидите увитый плющом каменный мост 10 века.
Достопримечательности Гагры, отдых у озера Рица и в Мюссере
Встретимся и начнём знакомство с Абхазией с основных достопримечательностей Гагры. Увидим все визитные карточки: колоннаду, заброшенный театр, ресторан «Гагрипш».
Проследуем к главному символу страны — озеру Рица. На нашем пути к голубой жемчужине встретятся Юпшарский каньон, слияние рек, подвесные мосты, мховые рощи, водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Чабгарский карниз. По прибытии полюбуемся горным хребтом, вдохнём опьяняюще свежий воздух, выпьем кофе с прекрасными панорамами. При желании можно покататься на катере или катамаране, доехать до дачи Сталина, водопада Молочный или смотровой с видом на Рицу сверху.
Двигаемся дальше, в Мюссеру. Отдохнём на диком пляже, осмотрим храмовые руины, покатаемся на качелях у моря. Проводим закат и отправимся отдыхать в отель.
2 день
Прогулки по Новому Афону и Сухуму, малоизвестные локации в ущелье Черниговка, купание в источниках или поездка к водопаду
Продолжим знакомство прогулкой по Новому Афону. Дойдём до заброшенной станции на реке Псырцха, Новоафонского водопада и парка с лебедями. Если захотите, можем подняться к Анакопийской крепости.
Следующий пункт нашего путешествия — сердце Абхазии. В Сухуме пройдём по набережной, слушая шум прибоя, пообедаем и отправимся дальше, к ущелью Черниговка. Тут увидим малоизвестные для гостей страны локации: заброшенные ГЭС и санаторий, увитый плющом каменный мост 10 века.
Завершим путешествие купанием в горячих источниках или поездкой к Ольгинскому водопаду.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Что не входит в цену
Билеты в Гагру и обратно в ваш город
Проживание - около 3000 ₽ за 2-местный номер
Питание
Входные билеты:
Экосбор у Рицы - 700 ₽
Ущелье Черниговка - 300 ₽
Купание в источниках - 300 ₽
ГЭС - 100 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать вас из Адлера или от КПП Псоу
Завершение: Гагра/Адлер/КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Гагре
Привет! Меня зовут Леван. Мой опыт работы в туризме — более 13 лет, и я предлагаю вам индивидуальные путешествия в моём собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что читать дальше
я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии и туры по Абхазии могут проводить коллеги. Приезжайте в гости, мы с радостью покажем всё самое интересное!
Е
Екатерина
2 сен 2025
Добрый день. Поездка была потрясающей. Отдельную благодарность хочу выразить Левану. Это самый настоящий профессионал, очень чуткий и внимательный. Человек, который любит свою работу и место, где он живет. Очень интересно, подробно и с юмором рассказывал нам обо всем. Это гид, которого надо занести в красную книгу гидов мира, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЙ. Спасибо огромное за потрясающий день, полный исключительно положительных эмоций
А
Алена
2 июн 2025
Добрый день, все очень понравилось, гид шикарный, очень интересно рассказывает, все таки интересно узнать историю страны с местным человеком, тур на 10 из 10, спасибо большое Спасибо!
З
Зарина
22 мая 2025
Спасибо Левану за экскурсию! Просто лучший гид за всю историю! Грамотная, поставленная речь! Супер интересная подача информации! Отличный собеседник! Отличный человек! Моя личная рекомендация! Выбор гида- это всегда лотерейный билет! Получается в этой поездке мы выиграли ДЖЕКПОТ!
Всем и каждому рекомендую посетить Абхазию! Окунуться в ее культуру и увидеть эту НЕВЕРОЯТНУЮ КРАСОТУ своими глазами! Абхазия- страна души! И это чистая правда!!!