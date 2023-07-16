Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Зачем выбирать между пляжным отдыхом и трекингом в горах? Предлагаем совместить всё самое интересное в одном путешествии.
Будем валяться на пляжах и получать идеальный загар под жарким абхазским солнцем, ходить в походы по альпийским лугам и петь песни у костра.
Не оставим вас и без гастрономических впечатлений: вас ждут дегустация сыров, чая, мёда и вина, пикники на свежем воздухе и шумные застолья. За атмосферу будет отвечать наш местный водитель-гид Бата — он научит веселиться по-кавказски!
Будем валяться на пляжах и получать идеальный загар под жарким абхазским солнцем, ходить в походы по альпийским лугам и петь песни у костра.
Не оставим вас и без гастрономических впечатлений: вас ждут дегустация сыров, чая, мёда и вина, пикники на свежем воздухе и шумные застолья. За атмосферу будет отвечать наш местный водитель-гид Бата — он научит веселиться по-кавказски!
Ближайшие даты:
16
июл
июл
21
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00Завершение: Аэропорт Сочи, после 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Гагре
Провела экскурсии для 15 туристов
Привет! Я организатор душевных и запоминающихся туров. В наших турах всегда 2 организатора: я и мой муж Никита. Во всех локациях наших путешествий мы были сами и изучили их досконально и теперь хотим показать чудесный мир Вам! Когда- то я преодолела свои страхи и начала путешествовать и хочу, чтобы у всех была такая возможность, и классная компания в поездке. Чтобы каждый мог испытать эти непередаваемые ощущения во время крутых путешествий! Так сложилось, что мы любим исследовать сами, а потом делать туры в те регионы России и страны от которых никто не ожидает чего-то классного. Но это лишь из-за того, что локации мало изучены или существуют глупые стереотипы. На самом деле все регионы и страны в наших путешествиях безумно красивы, богаты природными и архитектурными локациями. Если мы делаем тур в определенный регион/страну - значит мы однозначно влюблены в это место и абсолютно убеждены, что здесь есть, что посмотреть,попробовать и за что влюбиться!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании