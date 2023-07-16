Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам

Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами

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Зачем выбирать между пляжным отдыхом и трекингом в горах? Предлагаем совместить всё самое интересное в одном путешествии.

Будем валяться на пляжах и получать идеальный загар под жарким абхазским солнцем, ходить в походы по альпийским лугам и петь песни у костра.

Не оставим вас и без гастрономических впечатлений: вас ждут дегустация сыров, чая, мёда и вина, пикники на свежем воздухе и шумные застолья. За атмосферу будет отвечать наш местный водитель-гид Бата — он научит веселиться по-кавказски!
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Ближайшие даты:
16
июл
21
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
Завершение: Аэропорт Сочи, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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