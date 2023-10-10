Встречаемся на границе у КПП Псоу в 10:00 и отправляемся к Белым скалам, выглядящим особенно эффектно на фоне лазурных морских вод. Местные жители называют необычные каменные нагромождения мрамором — настолько роскошно они смотрятся. Желающие смогут искупаться или просто расслабиться на пляже.

Побываем в Гагре и посетим Приморский парк — зелёный символ города, в котором насчитывается около 400 видов растений и деревьев, включая кокосовые и финиковые пальмы, магнолии и кедры. Увидим знаменитую Колоннаду в мавританском стиле, послужившую декорацией для фильма «Зимний вечер в Гаграх», а ещё старинный ресторан «Гагрипш», который посещали Николай 2, Антон Чехов, Максим Горький и Фёдор Шаляпин.

Пообедаем в ресторане «Абхазский двор» и поедем к водной жемчужине края — на озеро Рица. По дороге заедем на Голубое озеро и побываем в Сказочном лесу с зарослями папортника и самшита, из которых того и гляди выглянет Леший, а в ручье покажется русалочий хвост. Полюбуемся шумными водопадами Девичьи и Мужские слёзы и окажемся у Юпшарского каньона, образованного в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Высокие каменные стены будто расступились, пропуская через себя бирюзовую речку.

На берегу озера Рица — крупнейшего в стране и одного из самых глубоководных на Кавказе, побудем подольше и сделаем сочные кадры отражённых в его глади отвесных скал. Вы увидите, как водоём может менять цвет от голубого до изумрудного.

Следующая локация — альпийские луга. Мы поднимемся в горы и окажемся на высоте 2000 метров, откуда открывается головокружительный вид на озеро и каменные громады.

Вечером заселимся в коттедж и поужинаем.