В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Авторский тур в Гагре

Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом

5
1 отзыв
Катание на лошадях, ночь в уютном коттедже у подножия гор, альпийские луга, дышащие цветочным ароматом, сказочные леса и роскошная архитектура — путешествие в Абхазию начинается! Будем с ветерком ездить на внедорожниках, пешком доберёмся до высоты 2000 метров, прокатимся на уникальном «пещерном метро» и прогуляемся по подвесному мосту.

Вас ждут самые фотогеничные места: роскошные Белые скалы с лазурными водами, заброшенная станция с лепниной и колоннами и апокалиптические пейзажи города-призрака.
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Вам понадобятся: банковская карта и обязательно наличные, удобная обувь, подходящая для прогулок в горах, кроссовки/крекинговые ботинки, купальник, дождевик (можем предоставить), спортивный костюм, в котором вам будет комфортно прохладным вечером в горах, крем с защитой от солнца, очки, кепка или любой другой головной убор,
паспорт РФ (можно загранпаспорт) и полис.

Проживание. Будем жить в горном коттедже или на турбазе «Ауадхара», а также в хостеле Ткуарчале или в гостинице «Радоновый источник». 2-,3-,4-местное размещение.

Питание. Не входит в программу.

Программа тура по дням

1 день

Белые скалы, достопримечательности Гагры и озеро Рица

Встречаемся на границе у КПП Псоу в 10:00 и отправляемся к Белым скалам, выглядящим особенно эффектно на фоне лазурных морских вод. Местные жители называют необычные каменные нагромождения мрамором — настолько роскошно они смотрятся. Желающие смогут искупаться или просто расслабиться на пляже.

Побываем в Гагре и посетим Приморский парк — зелёный символ города, в котором насчитывается около 400 видов растений и деревьев, включая кокосовые и финиковые пальмы, магнолии и кедры. Увидим знаменитую Колоннаду в мавританском стиле, послужившую декорацией для фильма «Зимний вечер в Гаграх», а ещё старинный ресторан «Гагрипш», который посещали Николай 2, Антон Чехов, Максим Горький и Фёдор Шаляпин.

Пообедаем в ресторане «Абхазский двор» и поедем к водной жемчужине края — на озеро Рица. По дороге заедем на Голубое озеро и побываем в Сказочном лесу с зарослями папортника и самшита, из которых того и гляди выглянет Леший, а в ручье покажется русалочий хвост. Полюбуемся шумными водопадами Девичьи и Мужские слёзы и окажемся у Юпшарского каньона, образованного в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Высокие каменные стены будто расступились, пропуская через себя бирюзовую речку.

На берегу озера Рица — крупнейшего в стране и одного из самых глубоководных на Кавказе, побудем подольше и сделаем сочные кадры отражённых в его глади отвесных скал. Вы увидите, как водоём может менять цвет от голубого до изумрудного.

Следующая локация — альпийские луга. Мы поднимемся в горы и окажемся на высоте 2000 метров, откуда открывается головокружительный вид на озеро и каменные громады.

Вечером заселимся в коттедж и поужинаем.

Белые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро РицаБелые скалы, достопримечательности Гагры и озеро Рица
2 день

Озеро Мзы и катание на лошадях к хребту Ацетук

После завтрака отправимся к ледниковому озеру Мзы, одному из самых впечатляющих высокогорных водоёмов. Вас ждёт прогулка по цветущим альпийским лугам, а затем выйдем к ярко-голубой чаше, будто спрятанной посреди высоких вершин.

После пикника на свежем воздухе прокатимся верхом: на лошадях поднимемся на хребет Ацетук на высоту 2540 метров. Катание займёт около 4 часов в обе стороны.

К вечеру вернёмся в коттедж, поужинаем и отдохнём.

Озеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту АцетукОзеро Мзы и катание на лошадях к хребту Ацетук
3 день

Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»

Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в Новый Афон. По пути остановимся на домашней винодельне в посёлке Калдахуара, где узнаем секреты производства напитка и продегустируем разные сорта. Затем заедем на пляж, чтобы искупаться, понежиться под солнцем и отдохнуть от дороги.

После обеда начнём знакомство со старинным городком. Заглянем в Новоафонскую пещеру, куда ведёт уникальный поезд «пещерного метро». Вы попадёте в настоящий подземный город со множеством залов и ходов со сверкающими сталагмитами, ярко-зелёными озёрами и гротами с удивительной акустикой.

Побываем в одном из самых фотогеничных мест — на заброшенной станции «Псцырха». Заглянем в павильон с колоннами, лепниной, ажурными резными узорами и семиконечной звездой на полу. Прогуляемся до рукотворного водопада и посетим Новоафонский мужской монастырь 19 века.

К вечеру прибудем в столицу Абхазии — Сухум. Прогуляемся по городу и выйдем на набережную Махаджиров, чтобы насладиться видом морских просторов в лучах заходящего солнца и послушать шелест волн.

Заселимся в гостевой дом.

Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»Домашняя винодельня, Новоафонская пещера и станция «Псцырха»
4 день

Поездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилище

После завтрака в кафе отправимся к водопадам Ирина и Великан — к шумным водным громадам над доставит внедорожник. Полюбуемся самым высоким водопадом в стране и поедем к Подвесному мосту через реку Бзыбь, увешанному ленточками. Ещё увидим Ткуарчалский железнодорожный мост и рассмотрим уже разрушающийся образец советской курортной архитектуры — белоснежный вокзал с арками и колоннами.

Затем поедем к городу-призраку Акармара, в прошлом промышленному советскому гиганту. Здесь был центр по добыче каменного угля на Кавказе, но сейчас время остановилось: мы пройдём по пустым улицам и аллеям, увидим давно покинутые здания, замершие в ожидании жителей, заглянем в окна и увидим частично сохранившиеся советские интерьеры квартир.

Следующая локация — Бедийский собор 10 века, яркий пример грузинской архитектуры. У Гальского водохранилища полюбуемся бирюзовой гладью воды и увидим гордые горы Сванетии.

Поужинаем в хинкальной в городе Гал, затем вернёмся в хостел.

Поездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилищеПоездка в водопадам, город-призрак Акармара и Гальское водохранилище
5 день

Пещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье Черниговка

Выселимся из номеров, позавтракаем и поедем в пещеру Голова Отапа — относительно молодую, где сталактиты ещё только зарождаются. Подземное пространство здесь мокрое, поэтому передвигаться будем по специальным мостикам.

Увидим Моквский собор 10 века, построенный по приказу царя Абхазии Леона 3. Службы здесь проходят редко, но двери храма всегда открыты верующим и туристам.

На обед заглянем в гости к местной семье, а затем посетим дворец князя Смецкого — настоящий символ любви. Когда Николай Николаевич Смецкой узнал о том, что его жена больна туберкулёзом, он повелел построить огромный дворец на 365 комнат, в каждой из которых обеспечивалось максимальное присутствие света солнца. Вокруг дома высадили сад с необычными растениями со всего мира. Супруга Смецкого победила болезнь и прожила до 90 лет, а здание стало санаторием.

Заедем в ущелье Черниговка и прогуляемся посреди скал и живописных, будто тропических, зарослей. Бродить будем по оборудованным мостикам и деревянным настилам. Увидим Беслетский мост, который в народе часто называют «мостом царицы Тамары», — небольшую каменную арку длиной 13 метров.

Рядом с мостом находится одна из старейших электростанций Абхазии. Каменное здание было построено в 1905 году немецким архитектором, а машины и датчики внутри всё ещё работают!

Затем поедем в Гагру и по пути остановимся, чтобы искупаться в Чёрном море. К 21:00 прибудем на границу с Россией, к КПП Псоу.

Пещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье ЧерниговкаПещера Голова Отапа, дворец князя Смецкого и ущелье Черниговка

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от границы с Абхазией и обратно на комфортабельном минивэне Toyota Alphard, рассчитанном на 7 мест с Wi-Fi, чаем, кофе, бокалами для вина и дождевиками
  • Трансферы по программе на минивэнах и внедорожниках
  • Конная прогулка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Трансфер от вокзала до границы с Абхазией и обратно
  • Входной билет в Новоафонскую пещеру (700 рублей) по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ), 10:00
Завершение: КПП Псоу, Абхазия (перед пунктом пограничного контроля), 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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К
10 окт 2023
В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим видом из окон.
Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии.
Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно.
Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах.
У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!

Тур входит в следующие категории Гагры

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