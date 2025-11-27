Мы совершим с Вами поездку на комфортном микроавтобусе по вечернему городу. Я покажу Вам Знаменитую Гагрскую колоннаду, символ города. В лучах подсветки она выглядит особенно величественно, словно портал в другую
Описание экскурсииВечерняя Гагра – это волшебство, сотканное из мягкого света фонарей, шепота прибоя и аромата цветущих магнолий. Наша экскурсия начинается с наступлением сумерек, когда город преображается, облачаясь в праздничный наряд. Знаменитая Гагрская колоннада, символ города. В лучах подсветки она выглядит особенно величественно, словно портал в другую эпоху. Мы прогуляемся вдоль нее, наслаждаясь свежим морским бризом и делая памятные фотографии. Затем мы направимся в Старую Гагру, где время словно замерло. Узкие улочки, увитые плющом, приведут нас к ресторану "Гагрипш", легендарному месту с богатой историей. Здесь Вы можете отведать блюда абхазской кухни под живую музыку и почувствовать неповторимый колорит этого места. Продолжая наше путешествие, мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на ночную Гагру. Город, усыпанный огнями, простирается у наших ног, словно звездное небо, упавшее на землю. Завершится наша экскурсия у Приморского парка, где мы сможем насладиться тишиной и покоем, слушая шум моря и вдыхая аромат экзотических растений. Вечерняя Гагра – это романтика, красота и незабываемые впечатления, которые останутся с вами надолго. Важная информация: Экскурсию для вас проведу я лично. Заберу Вас от границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Багрипша, Чигрипша, Гагрского и Пицундского районов, Алахадзы, Лидзава, или из Адлера (по предварительной договоренности). До границы РФ с Абхазией вы можете добраться самостоятельно на автобусе или электричке, затем перейти границу; автобус будет ждать вас на стоянке.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагрская Коллонада
Завершение: Гагрская колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
