Вечерняя экскурсия по Гагре предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете.
Гости смогут насладиться красотой Белых скал, посетить исторические места, такие как замок принца Ольденбургского и ресторан «Гагрипш». Узнайте об истории курорта, легендах и абхазском виноделии. Экскурсия проводится на автомобиле, что позволяет комфортно путешествовать по окрестностям. Вечерняя атмосфера создаст незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные вечерние пейзажи
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🍷 Интересные факты о виноделии
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🌙 Романтика ночного города
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Белые скалы
- Старая Гагра
- Замок принца Ольденбургского
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада
- Панорамная смотровая площадка
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Белые скалы — дикий пляж украшают известняковые скалы, которые многие ошибочно принимают за мрамор.
- Старую Гагру — замок принца Ольденбургского, легендарный ресторан «Гагрипш», Колоннаду, парк и набережную.
- Панорамную смотровую площадку — ночной город, качели и экстремальный зиплайн для смельчаков.
Вы узнаете:
- Что было в этих местах — от древних поселений до развития курорта в советское время.
- Какие легенды связаны с городом и его основателями.
- Что повлияло на архитектурный облик Гагры.
- Чем знаменито абхазское виноделие (при желании посетим дегустацию).
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda Stepwgn или аналогичном.
- Заберём вас из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Алахадзы и окрестностей.
- Дополнительно и по желанию оплачиваются развлечения (например, зиплайн).
- Рекомендуем начинать экскурсию в 18:00 по МСК.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 33 туристов
Меня зовут Никита. Я ваш проводник в мир нетронутой красоты и древних тайн Абхазии. Присоединяйтесь ко мне в путешествии, где вы: Откроете для себя захватывающие дух пейзажи — от величественных гор до
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
29 авг 2025
Были на обзорной экскурсии по Гаграм, экскурсию для нас провел гид Никита.
Экскурсия была полностью скорректирована под наш запрос, всё соответствовала нашим ожиданиям, осталось приятное впечатление и от экскурсии, и от общения с гидом.
А
Алла
25 авг 2025
Не особо впечатлила, когда добрались до Приморского парка было уже темно, поэтому разглядеть ничего не смогли. Одно поняли, что в следующий раз стоит остановиться в старой части г. Гагра, т. к. не любим шумные тусовки и предпочитаем спокойный отдых
И
Ирина
27 июн 2025
За все время сотрудничества с Tripster, у нас не было такой несодеражательной экскурсии. Никакой информации о истории, развитии Гагр и Абхазии, обещанной в перечне экскурсии, мы не получили. Экскурсия длилась
О
Оксана
11 июн 2025
Отличная экскурсия 👍🏻
В
Виктория
6 июн 2025
Всем добрый вечер!
Хотела бы поделиться своими
впечатлениями об экскурсии по
Гагре и сказать большое
спасибо за
интереснейшую экскурсию! Хочется
отметить замечательную работу
экскурсовода Никиты.
Отличная организация,деловой
подход,желание как можно больше
дать информации,интересных фактов.
Спасибо еще раз за такую
интересную,содержательную
экскурсию!
Входит в следующие категории Гагры
