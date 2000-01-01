Все экскурсии в Гагре
Доступно 30 экскурсий 🚌 в Гагре на 2021 год, 63 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в Абхазии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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7ч
850₽
за 1 чел.
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
Абхазия - это то место, куда приезжают за красивыми пейзажами
Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля
10ч
2 200₽
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
В этот день Абхазия предстанет перед вашими глазами совсем с другого ракурса! Живописные каньоны и...
Ежедневно с 07:00
12ч
2 700₽
за 1 чел.
Альпийские луга Абхазии из Гагры
Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные и природные памятники, напиться...
Ежедневно в 07:00
12ч
1 800₽
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Ежедневно в 08:30 - 9:00
8ч
600₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Новый Афон
Не упустите удобную возможность увидеть одни из самых значимых памятников культуры и невероятные...
Выезд около 9:30 в зависимости от вашего расположения
10ч
2 500₽
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 07:00 утра
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие из Гагр в Новый Афон
Прогуляться по некогда болотистым местам, которые облагородили монахи, увидеть парк, где собраны...
8ч
1 500₽
за 1 чел.
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице
Вы сможете совершить незабываемую поездку к жемчужине абхазской природы - горному озеру Рица
Ежедневно, примерно в 9:00, в зависимости от вашего расположения
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
Приглашаем на прогулку по живописным местам Абхазии
Индивидуальная экскурсия
12ч
15 000₽
за 1-7 чел.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 000₽
за 1-5 чел.
Джип-тур | Озеро Рица и Гегский водопад
Увлекательное приключение на внедорожнике по нетуристическим тропам к самым живописным местам...
Каждый день в 10:00.
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
12 000₽
за 1-6 чел.
Экскурсия на гору Мамдзышха в Абхазии: "Выше облаков. "
Мы отправляемся в захватывающее приключение, чтобы насладиться красотой кавказских гор
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
15 000₽
за 1-4 чел.
Тайны Нового Афона в Абхазии из Гагры
Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории и природных красот
ежедневно
Индивидуальный тур
10ч
13 000₽
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00
6ч
1 500₽
за 1 чел.
Незабываемый Новый Афон
Наше путешествие мы начнем в самом известном городе Абхазии - Гагре, где прогуляемся по парку принца...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
7ч
8 500₽
за 1-4 чел.
Путешествие из Гагр в Сухум
Я покажу вам Сухум - древний и колоритный город
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000₽
за 1-8 чел.
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Гагры
Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре...
Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
18 000₽
за 1-8 чел.
Альпийские луга Абхазии из Гагры (индивидуальные)
Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные и природные памятники, напиться...
Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 000₽
за 1-6 чел.
Поездка к волшебнице Рице
Вас ждет незабываемое путешествие к жемчужине абхазской природы - горному озеру Рица
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
8 500₽
за 1-4 чел.
Рыбалка на горных реках Абхазии
В горных реках Абхазии водится форель, сиг, кефаль
Индивидуальная экскурсия
4ч
10 000₽
за 1-6 чел.
"Гостеприимная Абхазия" , гастрономическая экскурсия по Гагре
В советское время многие мечтали попасть в Абхазию - страну души
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
12ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души
По договоренности, в любой свободный день.
Индивидуальный тур
10ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Абхазии из Гагры
Даже если времени у вас немного, уделите всего один день - и Абхазия раскроется перед вами во всем...
Ежедневно с 07:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
15 000₽
за 1-4 чел.
Ежедневно
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