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в Абхазию не первый раз но столько информации не говорил никто, гид Дамей отличный как гид так и человек, в каких то случаях помог с ребенком, поразвлекал, все подробно интересно и понятно рассказывал, не торопил нигде, ездили вшестером включая двух детей, скучно не было никому, если думаете куда бы съездить и в какой тур то обязательно сюда, бесспорно лучший выбор, даже если вам кажется что вы знаете все, то вы все равно узнаете много чего!!!