Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
Отправиться исследовать самые популярные места республики из Гагры
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Однодневное джип-путешествие по Абхазии до озера Рица
Терапевтическое музыкально-танцевальное путешествие и знакомство с республикой
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
Вдохновиться красками и атмосферой города в закатный час
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 17:45
Завтра в 17:45
10 авг в 17:45
700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-приключение в Абхазии
Голубое озеро, Рица, Гегский водопад и местные вкусности в одном путешествии
Начало: В оговорённой с вами точке
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Гагры - в сказочный мир горных озёр и водопадов
Путешествие по самым интересным абхазским достопримечательностям
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, во вторник в 09:15, в воскресенье в 09:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:45
900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом (в мини-группе)
Прогулка по заброшенному наследию принца Ольденбургского
Начало: У Приморского парка
Расписание: в субботу в 16:00, в воскресенье в 08:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
15 авг в 16:00
1500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 10 264 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: В вашем отеле в Гагрском районе или на границе с Р...
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1100 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
Погрузитесь в атмосферу Старой Гагры, запечатлейте себя на фоне исторических замков и живописного побережья. Ваша идеальная фотосессия ждёт
Завтра в 18:30
11 авг в 17:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборНа кабриолете - к озеру Рица (из Гагры)
День в стиле роуд-муви - среди серпантинов, гор и озёр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 150 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
Проехать по пересечённой местности на внедорожниках, наслаждаясь красивыми видами
Начало: Ближайшая остановка
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:30
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5776 ₽
7220 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Абхазию
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 12 990 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
Познакомиться с историей, культурой и природными памятниками Страны Души
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборИсторическая Гагра: путешествие сквозь века
Захватывающие виды, знаковые достопримечательности и увлекательные истории
Начало: Около колеса обозрения
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, во вторник и четверг в 10:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века
Путешествие к водопаду Великан и Бедийскому храму подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны города-призрака и насладитесь горячими источниками
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
4190 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборПрогулка к дельфинам - на сапбордах
Насладитесь живописной прогулкой на сапборде по Чёрному морю. Возможность увидеть дельфинов и получить фото и видео в подарок
Начало: В Старой Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
3350 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В трендеВ сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Рыбалка на горных реках из Гагры
Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Завтра в 06:30
10 авг в 05:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 9100 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
От прогулки по морской набережной до релакса в термах Кындыга
Начало: Недалеко от места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Классическая обзорная экскурсия на озеро Рица (все экосборы включены)
Услышать легенды края и ощутить вкус Абхазии (из Гагры)
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на автопешеходной экскурсии
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 16 680 ₽
20 850 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гагры - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Гагре и к Рице - на кабриолете
Отправиться в увлекательное путешествие в город-курорт и Рицинский реликтовый парк
Начало: Сбор из отеля в Гагре,Пицунде, от границы кпп Псоу...
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
Путешествие по Абхазии с посещением озера Рица и Нового Афона. Узнайте больше о культуре и природе региона в увлекательной поездке
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры
Увидеть главные природные символы Абхазии и почувствовать дух края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от 8980 ₽ за всё до 5 чел.
Гагра — город с тысячелетней историей. Здесь сохранилась уникальная архитектурная застройка 19 века, которая гармонично вписана в зелень многочисленных парков. Если вы не любитель пляжного отдыха, можете заказать индивидуальную или групповую экскурсию по городу и окрестностям. Вместе с экскурсоводом вы посетите все самые известные достопримечательности, увидите необычные водопады, каньоны, величественные горы и загадочные пещеры. Даже простое созерцание окружающей природы и пейзажей помогут полностью насладиться отдыхом в Абхазии
Кавказ всегда славился своим гостеприимством, радушным отношением к гостям. Приезжая в Гагру, вы получите незабываемые впечатления от местной природы, теплого моря и национального колорита. Чтобы увидеть как можно больше и побывать в самых интересных местах, бронируйте и заказывайте экскурсии на нашем сайте. Опытные гиды будут сопровождать вас во время увлекательного путешествия. Вы можете отправиться в недорогой тур на машине, автобусе или сходить на пешую прогулку по городу. Ваши пожелания будут учтены и у вас останутся только лучшие воспоминания об отпуске
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 19 июл 2026
Отличная поездка! Очень грамотный водитель! Машина - зверь, проедет по любому бездорожью! Всем рекомендую! Совет едущим на джиппинг в горы:
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М
Дата посещения: 25 июл 2026
Посмотрели вчера на вечернюю Гагру, поездка у нас получилась поздняя, по времени с 20.30 до 22.50. Очень удобно, что на
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С
Дата посещения: 14 июл 2026
Супер!
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З
Дата посещения: 16 июл 2026
Все супер! Было очень интересно, всем друзьям будем рекомендовать!
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О
Дата посещения: 13 июл 2026
Были на экскурсии Гегский водопад ,озеро Рица и красоты Абхазии - это настолько великолепное было путешествие,что невозможно подобрать слов .
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Ю
Дата посещения: 6 июл 2026
Всё прошло отлично. Было интересно и познавательно. Даже дождь не омрачил поездку. Не понравился ресторан, в котором остановились на обед. Санитарные правила в ресторане явно нарушены. Подали блюдо с червями, что отбило желание продолжать приём пищи.
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К
Дата посещения: 4 июл 2026
Добрый день, данное Гастропутешествие рекомендую всем, понравилось все, рассказы об Абхазии, о культуре, о народе, обо всем в общем, ездим
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И
Дата посещения: 1 июл 2026
Поездка полностью оправдала все ожидания. Спасибо большое за экскурсию, экскурсовод Марк просто супер! Очень понравилось, 9 часов пролетели как один
+1
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A
Дата посещения: 3 июл 2026
Замечательная экскурсия!
Превосходный экскурсовод!
Расскажет.
Покажет.
Сфоткает.
Накормит.
Развеселит.
Превосходный экскурсовод!
Расскажет.
Покажет.
Сфоткает.
Накормит.
Развеселит.
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Ю
Дата посещения: 22 июн 2026
Нам все понравилось. Ездили с грудным ребёнком, мне было важно, чтоб в машине была возможность прикрепить свою автолюльку, машину подобрали
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Всего 5904 отзыва в Гагре
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Ответы на вопросы от путешественников по Гагре
Самые популярные экскурсии в Гагре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в августе 2026
Сейчас в Гагре можно забронировать 213 экскурсий и билетов от 620 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5904 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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