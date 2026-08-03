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Экскурсии в Гагре

Найдено 213 экскурсий в Гагре, цены от 620 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
На машине
7.5 часов
76 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
Отправиться исследовать самые популярные места республики из Гагры
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1700 ₽ за человека
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
418 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
900 ₽ за человека
Однодневное джип-путешествие по Абхазии до озера Рица
Джиппинг
На машине
Музыкальные теплоходы
7 часов
113 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Однодневное джип-путешествие по Абхазии до озера Рица
Терапевтическое музыкально-танцевальное путешествие и знакомство с республикой
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 8 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
На автобусе
2.5 часа
66 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»
Вдохновиться красками и атмосферой города в закатный час
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 17:45
Завтра в 17:45
10 авг в 17:45
700 ₽ за человека
Джип-приключение в Абхазии
Джиппинг
На машине
7.5 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-приключение в Абхазии
Голубое озеро, Рица, Гегский водопад и местные вкусности в одном путешествии
Начало: В оговорённой с вами точке
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
1500 ₽ за человека
Из Гагры - в сказочный мир горных озёр и водопадов
На автобусе
6.5 часов
56 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Гагры - в сказочный мир горных озёр и водопадов
Путешествие по самым интересным абхазским достопримечательностям
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, во вторник в 09:15, в воскресенье в 09:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:45
900 ₽ за человека
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом (в мини-группе)
Пешая
3.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Гагра - образцовый курорт с имперским размахом (в мини-группе)
Прогулка по заброшенному наследию принца Ольденбургского
Начало: У Приморского парка
Расписание: в субботу в 16:00, в воскресенье в 08:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
15 авг в 16:00
1500 ₽ за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
6 часов
-
20%
853 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 10 264 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
На автобусе
8 часов
98 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: В вашем отеле в Гагрском районе или на границе с Р...
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1100 ₽ за человека
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
На машине
1.5 часа
11 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
Погрузитесь в атмосферу Старой Гагры, запечатлейте себя на фоне исторических замков и живописного побережья. Ваша идеальная фотосессия ждёт
Завтра в 18:30
11 авг в 17:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
На кабриолете - к озеру Рица (из Гагры)
На машине
На кабриолете
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
На кабриолете - к озеру Рица (из Гагры)
День в стиле роуд-муви - среди серпантинов, гор и озёр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 150 ₽ за всё до 3 чел.
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
Джиппинг
На машине
10 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство: джип-поездка из Гагры
Проехать по пересечённой местности на внедорожниках, наслаждаясь красивыми видами
Начало: Ближайшая остановка
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:30
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
2000 ₽ за человека
К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Конные прогулки
2.5 часа
22 отзыва
Групповая
до 20 чел.
К водопаду Борода верхом - по ущелью реки Бзыбь из Гагры
Погрузитесь в мир природы, отправившись верхом по Бзыбскому ущелью к водопаду Джирхва. Ощутите гармонию и насладитесь редкими видами
Начало: В вашем месте размещения в Гагре, Цандрипше и Пицу...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за человека
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
4 часа
-
20%
261 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Абхазию
На машине
8 часов
236 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Абхазию
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 12 990 ₽ за всё до 6 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
На автобусе
12 часов
36 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
Познакомиться с историей, культурой и природными памятниками Страны Души
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
1000 ₽ за человека
Историческая Гагра: путешествие сквозь века
На машине
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Историческая Гагра: путешествие сквозь века
Захватывающие виды, знаковые достопримечательности и увлекательные истории
Начало: Около колеса обозрения
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, во вторник и четверг в 10:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3500 ₽ за человека
Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века
Джиппинг
На машине
11 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века
Путешествие к водопаду Великан и Бедийскому храму подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны города-призрака и насладитесь горячими источниками
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Расписание: ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
4190 ₽ за человека
Прогулка к дельфинам - на сапбордах
SUP-прогулки
2.5 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Прогулка к дельфинам - на сапбордах
Насладитесь живописной прогулкой на сапборде по Чёрному морю. Возможность увидеть дельфинов и получить фото и видео в подарок
Начало: В Старой Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
3350 ₽ за человека
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
На автобусе
11 часов
35 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В тренде
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Рыбалка на горных реках из Гагры
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рыбалка на горных реках из Гагры
Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Завтра в 06:30
10 авг в 05:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
5 часов
71 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 9100 ₽ за всё до 6 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
На автобусе
10 часов
20 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
От прогулки по морской набережной до релакса в термах Кындыга
Начало: Недалеко от места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Классическая обзорная экскурсия на озеро Рица (все экосборы включены)
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
14 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Классическая обзорная экскурсия на озеро Рица (все экосборы включены)
Услышать легенды края и ощутить вкус Абхазии (из Гагры)
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
9 часов
-
20%
210 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на автопешеходной экскурсии
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 16 680 ₽20 850 ₽ за всё до 7 чел.
Из Гагры - в Новый Афон
На машине
5 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гагры - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джиппинг
На машине
8 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.
По Гагре и к Рице - на кабриолете
На машине
На кабриолете
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Гагре и к Рице - на кабриолете
Отправиться в увлекательное путешествие в город-курорт и Рицинский реликтовый парк
Начало: Сбор из отеля в Гагре,Пицунде, от границы кпп Псоу...
13 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
Путешествие по Абхазии с посещением озера Рица и Нового Афона. Узнайте больше о культуре и природе региона в увлекательной поездке
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры
На машине
На микроавтобусе
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры
Увидеть главные природные символы Абхазии и почувствовать дух края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от 8980 ₽ за всё до 5 чел.

Что посмотреть в Гагре на экскурсиях?

Гагра — город с тысячелетней историей. Здесь сохранилась уникальная архитектурная застройка 19 века, которая гармонично вписана в зелень многочисленных парков. Если вы не любитель пляжного отдыха, можете заказать индивидуальную или групповую экскурсию по городу и окрестностям. Вместе с экскурсоводом вы посетите все самые известные достопримечательности, увидите необычные водопады, каньоны, величественные горы и загадочные пещеры. Даже простое созерцание окружающей природы и пейзажей помогут полностью насладиться отдыхом в Абхазии

Местные экскурсоводы

Кавказ всегда славился своим гостеприимством, радушным отношением к гостям. Приезжая в Гагру, вы получите незабываемые впечатления от местной природы, теплого моря и национального колорита. Чтобы увидеть как можно больше и побывать в самых интересных местах, бронируйте и заказывайте экскурсии на нашем сайте. Опытные гиды будут сопровождать вас во время увлекательного путешествия. Вы можете отправиться в недорогой тур на машине, автобусе или сходить на пешую прогулку по городу. Ваши пожелания будут учтены и у вас останутся только лучшие воспоминания об отпуске

Последние отзывы на экскурсии

А
Джиппинг на УАЗе - в горы Абхазии и на альпийские луга
Дата посещения: 19 июл 2026
Отличная поездка! Очень грамотный водитель! Машина - зверь, проедет по любому бездорожью! Всем рекомендую! Совет едущим на джиппинг в горы:
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на ноги никаких тапочек-сланцев, только нормальная обувь для гор. В крайнем случае кроссовки. И берите по литру воды на каждого, не меньше. Обязательно защитный крем.

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М
Вечерняя Гагра: романтика и дух старого курорта
Дата посещения: 25 июл 2026
Посмотрели вчера на вечернюю Гагру, поездка у нас получилась поздняя, по времени с 20.30 до 22.50. Очень удобно, что на
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сайте можно договориться о поездке на любое удобное время. Никита оперативно ответил на запрос на сайте и через полчаса мы уже встретились у отеля. Прошлись от Гагрипша до Колоннады, потом поехали на смотровую площадку, после прогулялись по набережной Новой Гагры, там шумно и весело, оценили, что отдыхаем в тихой Старой Гагре🤗. Спасибо за поездку, за ответы на интересующие вопросы!!!

Посмотрели вчера на вечернюю Гагру, поездка у нас получилась поздняя, по времени с 20.30 до 22.50.
Посмотрели вчера на вечернюю Гагру, поездка у нас получилась поздняя, по времени с 20.30 до 22.50.
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С
Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
Дата посещения: 14 июл 2026
Супер!
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З
Прогулка к дельфинам - на сапбордах
Дата посещения: 16 июл 2026
Все супер! Было очень интересно, всем друзьям будем рекомендовать!
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О
Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
Дата посещения: 13 июл 2026
Были на экскурсии Гегский водопад ,озеро Рица и красоты Абхазии - это настолько великолепное было путешествие,что невозможно подобрать слов .
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Первый раз отдыхаем в Абхазии,страна с огромной силой и красотой , остались довольные с кучу ярких эмоций и конечно не менее фотографий , времени на экскурсии хватает в полне на каждой остановке .
Отдельное спасибо нашему не менее прекрасному ,весёлому водителю Алхасу👍🏻

Были на экскурсии Гегский водопад ,озеро Рица и красоты Абхазии - это настолько великолепное было путешествие,что
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Ю
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
Дата посещения: 6 июл 2026
Всё прошло отлично. Было интересно и познавательно. Даже дождь не омрачил поездку. Не понравился ресторан, в котором остановились на обед. Санитарные правила в ресторане явно нарушены. Подали блюдо с червями, что отбило желание продолжать приём пищи.
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К
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Дата посещения: 4 июл 2026
Добрый день, данное Гастропутешествие рекомендую всем, понравилось все, рассказы об Абхазии, о культуре, о народе, обо всем в общем, ездим
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в Абхазию не первый раз но столько информации не говорил никто, гид Дамей отличный как гид так и человек, в каких то случаях помог с ребенком, поразвлекал, все подробно интересно и понятно рассказывал, не торопил нигде, ездили вшестером включая двух детей, скучно не было никому, если думаете куда бы съездить и в какой тур то обязательно сюда, бесспорно лучший выбор, даже если вам кажется что вы знаете все, то вы все равно узнаете много чего!!!

Добрый день, данное Гастропутешествие рекомендую всем, понравилось все, рассказы об Абхазии, о культуре, о народе, обо
Добрый день, данное Гастропутешествие рекомендую всем, понравилось все, рассказы об Абхазии, о культуре, о народе, обо
Добрый день, данное Гастропутешествие рекомендую всем, понравилось все, рассказы об Абхазии, о культуре, о народе, обо
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И
Из Гагры: озеро Рица + Новый Афон
Дата посещения: 1 июл 2026
Поездка полностью оправдала все ожидания. Спасибо большое за экскурсию, экскурсовод Марк просто супер! Очень понравилось, 9 часов пролетели как один
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миг😍 За день побывали в самых красивых местах Абхазии. Очень рады, что попали на Рицу уже под вечер. Никакой толпы. Вечерняя Гагра незабываема! Спасибо!

Поездка полностью оправдала все ожидания. Спасибо большое за экскурсию, экскурсовод Марк просто супер! Очень понравилось, 9
Поездка полностью оправдала все ожидания. Спасибо большое за экскурсию, экскурсовод Марк просто супер! Очень понравилось, 9
Поездка полностью оправдала все ожидания. Спасибо большое за экскурсию, экскурсовод Марк просто супер! Очень понравилось, 9
Поездка полностью оправдала все ожидания. Спасибо большое за экскурсию, экскурсовод Марк просто супер! Очень понравилось, 9+1
Поездка полностью оправдала все ожидания. Спасибо большое за экскурсию, экскурсовод Марк просто супер! Очень понравилось, 9
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A
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
Дата посещения: 3 июл 2026
Замечательная экскурсия!
Превосходный экскурсовод!
Расскажет.
Покажет.
Сфоткает.
Накормит.
Развеселит.
Замечательная экскурсия!
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Ю
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры
Дата посещения: 22 июн 2026
Нам все понравилось. Ездили с грудным ребёнком, мне было важно, чтоб в машине была возможность прикрепить свою автолюльку, машину подобрали
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под такую просьбу. Проводил экскурсию Саид, видно, что очень хорошо знает и любит свой край, обо всем рассказал и ответил на вопросы. На даче Сталина сам провел нам экскурсию, чтоб не ждать местного экскурсовода. Отмечу так же, что Саид аккуратный водитель и машина была комфортная.

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Всего 5904 отзыва в Гагре

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре

Самые популярные экскурсии в Гагре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии;
  2. Групповая экскурсия на встречу с Рицей;
  3. Однодневное джип-путешествие по Абхазии до озера Рица;
  4. Автобусная экскурсия «Вечерняя Гагра»;
  5. Джип-приключение в Абхазии.
Что посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица;
  2. Юпшарский каньон;
  3. Голубое озеро;
  4. Ресторан «Гагрипш»;
  5. Гагрская колоннада;
  6. Новоафонская пещера;
  7. Приморский парк;
  8. Набережная;
  9. Новый Афон;
  10. Гегский водопад.
Сколько стоит экскурсия по Гагре в августе 2026
Сейчас в Гагре можно забронировать 213 экскурсий и билетов от 620 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5904 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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