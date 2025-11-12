Вечерняя Гагра предлагает путешествие через века: от древних поселений до современного курорта. Участники увидят крепость Абаата, храм IV века и ресторан «Гагрипш». Узнают о дворце принца Ольденбургского и истории города, пережившего войну и возрождение. Это возможность услышать голос прошлого и понять, почему Гагра остается любимым местом для многих
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌅 Атмосферные вечерние прогулки
- 📜 Увлекательные исторические факты
- 🌴 Прекрасные виды и природа
- 🏛 Уникальная архитектура
Что можно увидеть
- Крепость Абаата
- Храм святого Ипатия
- Ресторан «Гагрипш»
- Дворец принца Ольденбургского
Описание экскурсииГагра — это город, история которого уходит в глубину тысячелетий, а сама экскурсия позволяет почувствовать, как прошлое переплетается с настоящим. Вечером, когда жара спадает, а улицы наполняются мягким светом, вы услышите, как всё начиналось — с рыбацких поселений эпохи палеолита и античной Триглиты, основанной греческими купцами во II веке н. э. Мы поднимемся к крепости Абаата и храму святого Ипатия, побываем на месте, где проходили римские дороги, и проследим, как менялось название города от Нитики и Хакара до Какура и Баладага. Вы узнаете о византийцах, генуэзцах, турках и русской знати, которая в начале XX века превратила Гагру в климатический курорт. Мы расскажем о строительстве дворца принца Ольденбургского, о знаменитом ресторане «Гагрипш», собранном без единого гвоздя, и о том, как сюда стекалась творческая элита России. Эта прогулка — не просто экскурсия, а встреча с удивительной судьбой Гагры: от древних времен до современности, от античных крепостей до приморских аллей с пальмами и легендами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колоннада
- Парк и дворец принца Ольденбургского
- Крепость Абаата V в
- Ресторан «Гагрипш»
- Пристань
- Смотровая площадка Мамзышьха (350 м)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по месту проживания (ваш адрес)
Завершение: Гагр, ул. Проспект Ардзынба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 85 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
12 ноя 2025
Такую экскурсию нужно проводить раньше по времени. Т. к когда уже стемнело, не особо видно всей красоты парка.
В
Вера
4 ноя 2025
Спасибо за экскурсию гиду, посмотрели всё, что было запланировано. Грамотный рассказ с чувством юмора, акцент придал изюминку) Гид был немного простужен, но держался молодцом!
Н
Никифорова
4 ноя 2025
Спасибо за экскурсию гиду, посмотрели всё, что было запланировано. Грамотный рассказ с чувством юмора, акцент придал изюминку) Гид был немного простужен, но держался молодцом!
А
Анастасия
3 ноя 2025
Впринцыпе это даже не экскурсия. Просто показали несколько красивых мест для фото. Не более.
В
Вероника
2 ноя 2025
Вечерняя Гагра… Были 30.10.25. В это время года очень рано уже темнеет, соответственно в 17:00 уже темно и увидеть красоту в ее величии уже не удалось. Тем более что на последних рядах в машине, в окна вообще ничего не видно, поэтому восприятие за окном, было исключительно на слух. Такое себе впечатление… В обед или утреннее время, более было бы подходящее
А
Антон
1 ноя 2025
Отличная экскурсия!!!
Ю
Юлия
28 окт 2025
Л
Лариса
24 окт 2025
Вчера съездили на экскурсию,, Вечерняя Гагра, всё очень понравилось, водитель -он же гид, интересно всё по пути следования рассказывал,чувствовалось что он любит свой край и свою работу …
Е
Екатерина
22 окт 2025
Отличная экскурсия! Познавательная! Узнали много интересного! Отдельная благодарность экскурсоводу Лауре за фотосессию 😊
Т
Татьяна
20 окт 2025
Т
Татьяна
15 окт 2025
Д
Дарья
12 окт 2025
Приятная вечерняя прогулка
О
Ольга
5 окт 2025
О
Оксана
4 окт 2025
Увидели все, что заявлено, но очень быстро, гид рассказала практически с закрытыми глазами, толи спала, толи устала сильно и торопилась домой скорее
Н
Наталья
15 сен 2025
Экскурсия замечательная! Классный и весёлый гид… К сожалению не запомнила имя… Были на смотровой площадке… Какие качели!!! Адреналин зашкаливает!!! Виды не передать словами!!! А вашим воздухом невозможно надышаться!!!!!! Спасибо большое, еду ещё.
