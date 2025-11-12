Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вечерняя Гагра предлагает путешествие через века: от древних поселений до современного курорта. Участники увидят крепость Абаата, храм IV века и ресторан «Гагрипш». Узнают о дворце принца Ольденбургского и истории города, пережившего войну и возрождение. Это возможность услышать голос прошлого и понять, почему Гагра остается любимым местом для многих 4.7 85 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Исторические достопримечательности

🌅 Атмосферные вечерние прогулки

📜 Увлекательные исторические факты

🌴 Прекрасные виды и природа

🏛 Уникальная архитектура

Экскурсии Ваш гид в Гагре Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 85 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек 700 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Крепость Абаата

Храм святого Ипатия

Ресторан «Гагрипш»

Дворец принца Ольденбургского

Описание экскурсии Гагра — это город, история которого уходит в глубину тысячелетий, а сама экскурсия позволяет почувствовать, как прошлое переплетается с настоящим. Вечером, когда жара спадает, а улицы наполняются мягким светом, вы услышите, как всё начиналось — с рыбацких поселений эпохи палеолита и античной Триглиты, основанной греческими купцами во II веке н. э. Мы поднимемся к крепости Абаата и храму святого Ипатия, побываем на месте, где проходили римские дороги, и проследим, как менялось название города от Нитики и Хакара до Какура и Баладага. Вы узнаете о византийцах, генуэзцах, турках и русской знати, которая в начале XX века превратила Гагру в климатический курорт. Мы расскажем о строительстве дворца принца Ольденбургского, о знаменитом ресторане «Гагрипш», собранном без единого гвоздя, и о том, как сюда стекалась творческая элита России. Эта прогулка — не просто экскурсия, а встреча с удивительной судьбой Гагры: от древних времен до современности, от античных крепостей до приморских аллей с пальмами и легендами.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Колоннада

Парк и дворец принца Ольденбургского

Крепость Абаата V в

Ресторан «Гагрипш»

Пристань

Смотровая площадка Мамзышьха (350 м) Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем по месту проживания (ваш адрес) Завершение: Гагр, ул. Проспект Ардзынба Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.