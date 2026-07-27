На вечерней экскурсии в Гагры группа до 20 человек отправится на комфортабельном микроавтобусе к символам города.



Путешественники узнают, почему Гагры разделены на Старую и Новую части, прогуляются по эвкалиптовой аллее и насладятся панорамными видами с высоты.



Программа включает посещение мавританской Колоннады, исторического ресторана Гагрипш и заброшенного Зимнего театра. Завершится экскурсия прогулкой по Приморскому пирсу с видом на ночную Гагру и Пицунду

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Гагры - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и осмотра достопримечательностей. Температура воздуха теплая, а осадков практически нет, что делает экскурсию особенно приятной. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, однако в эти месяцы возможны кратковременные дожди, а температура воздуха может быть немного ниже. Эти периоды подходят для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.