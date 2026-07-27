На вечерней экскурсии в Гагры группа до 20 человек отправится на комфортабельном микроавтобусе к символам города.
Путешественники узнают, почему Гагры разделены на Старую и Новую части, прогуляются по эвкалиптовой аллее и насладятся панорамными видами с высоты.
Программа включает посещение мавританской Колоннады, исторического ресторана Гагрипш и заброшенного Зимнего театра. Завершится экскурсия прогулкой по Приморскому пирсу с видом на ночную Гагру и Пицунду
Путешественники узнают, почему Гагры разделены на Старую и Новую части, прогуляются по эвкалиптовой аллее и насладятся панорамными видами с высоты.
Программа включает посещение мавританской Колоннады, исторического ресторана Гагрипш и заброшенного Зимнего театра. Завершится экскурсия прогулкой по Приморскому пирсу с видом на ночную Гагру и Пицунду
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌿 Природные красоты
- 🎢 Экстремальные аттракционы
- 🌌 Вечерние виды
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Гагры - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок и осмотра достопримечательностей. Температура воздуха теплая, а осадков практически нет, что делает экскурсию особенно приятной. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, однако в эти месяцы возможны кратковременные дожди, а температура воздуха может быть немного ниже. Эти периоды подходят для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Колоннада
- Зимний театр
- Ресторан Гагрипш
- Приморский пирс
Описание экскурсии
- Осматривая главные символы города, вы узнаете, почему его разделили на Старую и Новую Гагру
- Проедете по аллее эвкалиптов и услышите историю ее появления
- Посетите смотровую площадку 350 м над уровнем моря и взглянете на окрестности с высоты птичьего полета. Любители экстрима и ярких впечатлений смогут прокатиться на «Качелях в небеса» — аттракцион расположен на самом краю площадки, над крутым обрывом.
- Затем вы прогуляетесь под ажурными сводами знаменитой мавританской Колоннады с фонтаном, открывающей вход в Приморский парк принца Ольденбургского. Напротив увидите одно из самых величественных зданий Гагры — заброшенный, но по-прежнему прекрасный Зимний театр (кинотеатр) со спящими золотыми львами у входа.
- Также в программе исторический ресторан Гагрипш — вы узнаете его историю и погуляете по парку
- А в завершение вас ждет променад по Приморскому пирсу, откуда открывается вид на ночную Гагру и Пицунду, крепость Абаата и замок принца Ольденбургского
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах с кондиционером Mercedes
- Мы заберем вас от вашего отеля и вечером привезем обратно
- Билеты на «Качели в небеса» приобретаются отдельно
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
|Дети до 11 лет
|800 ₽
|Дети до 7 лет на коленях у сопровождающего
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Гагре, Пицунде, Цандрипше, Алахадзы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8287 туристов
Наша компания влюбляет своих туристов в Абхазию уже более 14 лет. Все наши гиды имеют аккредитацию в Союзе экскурсоводов Абхазии, обладают многолетним стажем и морем харизмы! В нашем автопарке безопасные
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 125 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
очень классная экскурсия, большое спасибо Эльвине- очень классно и интересно рассказывала про Гагру
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Д
Отличная экскурсия по вечерней Гагре, гид Альвина все подробно рассказала про все достопримечательности, комфортабельный транспорт, однозначно советую!
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Обзорная экскурсия по Гагре все понравилось, не утомительная
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Экскурсию бронировала заранее, но в этот день был долгий переезд из Краснодара, мы задержались на границе и немного опоздали к началу групповой экскурсии. Все уехали на автобусе, а Аслан забрал
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Нас известили, что забирают на экскурсию в 18.00. Не успели на ужин в отеле. Ничего страшного, но может поменять время официально на сайте, чтобы знать на что рассчитывать заранее. Вечером
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День добрый дорогие путешественники!
Это была замечательная экскурсия по вечерней Гагре, энергичная,весёлая,много всяких разных историй и обычаев рассказала нам гид Аманда. В момент укачивает в транспорте ребенка, коллектив пришёл на помощь,за
Это была замечательная экскурсия по вечерней Гагре, энергичная,весёлая,много всяких разных историй и обычаев рассказала нам гид Аманда. В момент укачивает в транспорте ребенка, коллектив пришёл на помощь,за
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