Экскурсия в Новый Афон: путешествие по уникальным памятникам абхазской культуры
Вас ждет увлекательная поездка в один из самых живописных курортов Абхазии — Новый Афон, который известен своими необычными ландшафтами и первозданной субтропической природой.
Вы сами убедитесь в том, что этот уголок Страны души может похвастаться не только богатой историей, но и фотогеничными локациями.
Вы сами убедитесь в том, что этот уголок Страны души может похвастаться не только богатой историей, но и фотогеничными локациями.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм Симона Кананита
- Мужской Симоно-Кананитский монастырь
- Рукотворный водопад
- Субтропический парк
- Новоафонская пещера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Как насчет нескучной поездки в один из живописнейших курортов Абхазской Республики, который славится необычными ландшафтами и первозданной субтропической природой? Новый Афон уютно расположился на Черноморском побережье. Всего 21 км. отделает его от столичного Сухума и 80 км. — от российско-абхазской границы. Вы убедитесь сами, что это одна из наиболее фотогеничных локаций не только на территории бывшего СССР, но и во всем мире!
Изумрудные холмы в окрестностях курорта бурно охватила субтропическая флора. В этом благословенном регионе Страны души вас встретят фруктовые рощи: апельсиновые, мандариновые и лимонные, можно увидеть даже маслиновые! Роскошные кипарисовые аллеи, променад в тени которых дарит самые восхитительные эмоции, по праву считаются природным богатством Нового Афона.
Новый Афон полон чудесВо время экскурсии вы побываете у храма Симона Кананита — уникального памятника абхазской школы церковного строительства. На горе Афон, на высоте 75 метров над уровнем моря, находится мужской Симоно-Кананитский монастырь. Это один из крупнейших религиозных центров всего Кавказа, место паломничества и одна из популярных туристических достопримечательностей Абхазии.
Посетим рукотворный водопад — арочное водозадерживающее сооружение, которое возвели монахи Новоафонского монастыря. Плотина стала главной частью уникального для того времени объекта — гидроэлектростанции. Мы расскажем, как монахи смогли создать такую сложную систему. После нас ждет субтропический парк, расположенный в прибрежной зоне Нового Афона, через дорогу от Центрального городского пляжа. Небольшой по площади зеленый уголок славится рукотворными прудами с лебедиными домиками и живой рыбой, живописными видами и относительной прохладой. Здесь можно неспешно прогуляться по аллеям, окруженным пальмами, магнолиями, олеандрами, кипарисами, эвкалиптами и лавровыми кустарниками, полюбоваться плавающими семействами лебедей, в летний зной — укрыться от палящего солнца, а вечером — посидеть в кафе и даже потанцевать.
По желанию можно посетить Новоафонскую пещеру. Общий объем ее внутренней полости составляет 3 миллиона кубометров! Здесь можно встретить разнообразные подземные озера, необычайные натечно-капельные образования (сталактиты, сталагмиты и сталагнаты), застывшие водопады и многое другое.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида и водителя
- Что не входит
- Посещение Новоафонской пещеры (по желанию) — 700 руб
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проходит в режиме нон-стоп
- А это значит
- Что лучше иметь при себе бутылку воды и протеиновый батончик для подкрепления сил перед обедом. Не забывайте про пауэрбанки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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