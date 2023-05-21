Как насчет нескучной поездки в один из живописнейших курортов Абхазской Республики, который славится необычными ландшафтами и первозданной субтропической природой? Новый Афон уютно расположился на Черноморском побережье. Всего 21 км. отделает его от столичного Сухума и 80 км. — от российско-абхазской границы. Вы убедитесь сами, что это одна из наиболее фотогеничных локаций не только на территории бывшего СССР, но и во всем мире!

Изумрудные холмы в окрестностях курорта бурно охватила субтропическая флора. В этом благословенном регионе Страны души вас встретят фруктовые рощи: апельсиновые, мандариновые и лимонные, можно увидеть даже маслиновые! Роскошные кипарисовые аллеи, променад в тени которых дарит самые восхитительные эмоции, по праву считаются природным богатством Нового Афона.

Новый Афон полон чудесВо время экскурсии вы побываете у храма Симона Кананита — уникального памятника абхазской школы церковного строительства. На горе Афон, на высоте 75 метров над уровнем моря, находится мужской Симоно-Кананитский монастырь. Это один из крупнейших религиозных центров всего Кавказа, место паломничества и одна из популярных туристических достопримечательностей Абхазии.

Посетим рукотворный водопад — арочное водозадерживающее сооружение, которое возвели монахи Новоафонского монастыря. Плотина стала главной частью уникального для того времени объекта — гидроэлектростанции. Мы расскажем, как монахи смогли создать такую сложную систему. После нас ждет субтропический парк, расположенный в прибрежной зоне Нового Афона, через дорогу от Центрального городского пляжа. Небольшой по площади зеленый уголок славится рукотворными прудами с лебедиными домиками и живой рыбой, живописными видами и относительной прохладой. Здесь можно неспешно прогуляться по аллеям, окруженным пальмами, магнолиями, олеандрами, кипарисами, эвкалиптами и лавровыми кустарниками, полюбоваться плавающими семействами лебедей, в летний зной — укрыться от палящего солнца, а вечером — посидеть в кафе и даже потанцевать.

По желанию можно посетить Новоафонскую пещеру. Общий объем ее внутренней полости составляет 3 миллиона кубометров! Здесь можно встретить разнообразные подземные озера, необычайные натечно-капельные образования (сталактиты, сталагмиты и сталагнаты), застывшие водопады и многое другое.