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По популярности
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно, 10-30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Озеро Рица и Юпшарский каньон: экскурсия из Нового Афона с дегустацией
Ваше путешествие начнется с восхитительных пейзажей Юпшарского каньона, прогулки у озера Рица и водопадов, полных красоты и спокойствия
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 450₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в термальный источник Кындыг в Новом Афоне
Окунитесь в мир здоровья и релаксации с экскурсией в термальный источник Кындыг. Восстановление и удовольствие гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Альпийские луга и Гегский водопад: эксклюзивный джип-тур в Новом Афоне
Погрузитесь в атмосферу природы на джип-туре по альпийским лугам и Гегскому водопаду. Откройте для себя живописные уголки Кавказа
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Групповая
7 часов
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Пн, Ср, Пт 10:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1 650₽ за человека
Групповая
6 часов
Невероятный Новый Афон: экскурсия по живописным местам
Увлекательная поездка в Новый Афон, где вас ждут уникальные храмы, монастыри и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу Абхазии и сделайте потрясающие фото
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Гагра
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
1 750₽ за человека
Групповая
12 часов
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру и природу
Погрузитесь в красоту абхазской природы и традиций с экскурсией на озеро Рица. Живописные виды и настоящее абхазское гостеприимство ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 9-00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в ущелье Черниговка, Новый Афон: водопады и зелень
Погрузитесь в мир природной красоты Ущелья Черниговка. Живописные водопады и пышная зелень ждут вас в этом уникальном месте
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 300₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Джип-тур «Города-призраки»: мистическое путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых мест и легендарных историй в уникальном туре по заброшенным уголкам Абхазии
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста» в Новом Афоне: уникальное приключение 9 в 1 для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Каньон «Аапста». От джиппинга до катания на тарзанке - ваш отдых будет незабываемым
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, пятница в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
600₽ за человека
Групповая
6 часов
Абхазское застолье: погружение в культуру и гастрономию Нового Афона
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по селу Дурипш, где вас ждет захватывающий фольклорный концерт и традиционное абхазское застолье
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 16-00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
1 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Новому Афону: История, архитектура и святыни
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона, исследуя его уникальные архитектурные и исторические сокровища
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 10-00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 150₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Новый Афон и озеро Рица: архитектура, природа и приключения
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и приключений, посетив жемчужины Нового Афона и озера Рица с их неповторимыми памятниками и святынями
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, Суббота 9-00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия: Джип-тур по Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии с посещением Шакуранского водопада, древней пещеры и каньонов. Насладитесь трекингом и пикником на природе
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Каньон Аапста 8 в 1» из Гудауты: водопады, джиппинг, рыбалка
Погрузитесь в мир приключений в каньоне «Аапста»! Вас ждут водопады, джиппинг, конные прогулки и пикник на природе. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena156 мая 2024Всё прошло хорошо.
- ЛЛюбовь18 ноября 2023Очень замечательно провели время,замечательный водитель Лёва всё рассказал показал,было очень интересно и познавательно. Заезжали в те места где автобус экскурсионный не возит. Спасибо огромное команде Спутник, за организацию таких экскурсий. Будем ещё в Абхазии обязательно экскурсии только у вас.
- ТТатьяна25 октября 2023Мне очень понравилась поездка на озеро Отца. Мы ездили джип-туром. Очень хороший водитель, всё рассказывал, везде останавливался. Поездка была очень познавательная,интересная
- ВВиктория27 августа 2023Очень все понравилось. Море положительных эмоций,будет что вспомнить. Советую. Водителю отдельный плюсик 😌👍
- ООльга9 августа 2023Отличная место силы и здоровья! Эпичное волшебство из недр Земли вырывается с такой силой. Заряд бодрости точно получили и впечатление!
- ААнастасия6 августа 2023Все хорошо, посетили все что было указано, водитель Михаил рассказал все о каждом месте, с ним не соскучишься. Заезжали дигустировать
- ООльга24 июля 2023В целом экскурсия понравилась. Основной объект -новоафонские пещеры не включены в стоимость экскурсии, за доп плату. На три дегустации отводится
- XXanka15 июля 2023Было бы замечательным,если бы больше было бы времени для прогулки возле монастыря,вместо дегустаций вин и мёда. И в конце не
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Групповые»
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