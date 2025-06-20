Авторские туры в Сухуме

Найдено 1 тур в Сухуме, цена 25 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Перезагрузка в горах Абхазии с проживанием в домиках: треккинг к озеру, водопады и шашлыки
На машине
3 дня
Перезагрузка в горах Абхазии с проживанием в домиках: треккинг к озеру, водопады и шашлыки
Провести выходные активно в уединённых краях, пожарить ужин на костре и расслабиться в купели
Начало: Сухум, 8:00-8:20
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
25 000 ₽ за человека

Что посмотреть в Сухуме на экскурсиях?

Сухум интересен в контексте исторического и оздоровительного туризма. Край привлекает сюда путешественников со всего мира, восторгающихся его красотой, морем, неописуемой красоты закатами и горами. Здесь вы увидите архитектурные памятники разных эпох и оздоровитесь в пансионатах - климат идеально хорош для профилактики и лечения дыхательных и сердечных недугов. Приобрести лучшие и интересные экскурсии по самым популярным локациям вы можете в каталоге нашего сайта

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