Маршрут, программа, трансферы — мы уже всё составили, продумали и с нетерпением ждём вас в гости! Вас ждут прогулки по Гагре, Пицунде и Сухуму,
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять:
1. Паспорт: внутренний российский паспорт или загранпаспорт (свидетельства о рождении для детей, граждане Белоруссии считаются иностранными гражданами);
2. Удобная обувь/теплая одежда по сезону (горы: может быть холодно, с октября по апрель обязательно!);
3. Фотоаппарат;
4. Деньги за экскурсию (оставшуюся часть);
5. Наличные деньги на сувениры, входные билеты. Карты в большинстве мест в Абхазии не работают или работают только «Мир»;
6. Зонт/дождевик;
7. Солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом);
8. Пустая тара для набора воды из родника;
9. Купальные принадлежности;
10. Еда для местных голодных животных (по желанию).
Программа тура по дням
Белые скалы, архитектура Гагры, прогулка по Пицунде и отдых на пляже, старинная ж/д станция и экскурсия по Сухуму
В 8:30 заберём вас из отеля или другого места в Сочи и поедем в Абхазию. Пересечём границу и отправимся к Белым скалам, где сделаем первые кадры и насладимся пейзажами.
Посетим Гагру, где вы сможете выпить кофе и перекусить. Прогуляемся по старой части города и сфотографируемся на фоне памятников архитектуры. В Пицунде пройдёмся среди сосен и отдохнём на пляже «Золотая бухта» с почти полностью песчаным берегом. Здесь же при желании откроем бутылку местного вина.
Заедем на старинную станцию Псырцха в Новом Афоне, где получаются эффектные кадры. Далее направимся в Сухум, полюбуемся сочетанием разных архитектурных стилей, пообедаем и прогуляемся под эвкалиптами у берега.
В завершение дня поднимемся на смотровую площадку, заселимся в отель и, по желанию, вместе пройдёмся по вечернему городу.
Ущелье Черниговка или мост царицы Тамары, отдых на песчаном пляже, скальный монастырь и возвращение в Сочи
Встанем пораньше, позавтракаем и выпьем кофе, пока город только просыпается. Далее отправимся в ущелье Черниговка или к мосту времён царицы Тамары — выберем в зависимости от погодных условий и настроения.
Вернёмся к морю — проведём время на песчаном пляже «Мокко». Будем загорать, купаться и отдыхать, а затем исследуем ещё одно ущелье. Абхазия — это не только море, но и горы! Осмотрим впечатляющий скальный монастырь, желающие смогут освежиться в прохладной горной речке.
На обед выберем одно из трёх мест: корабль-ресторан на реке, уютное кафе с местным колоритом или «Отцовский двор», куда обычно ходят сами абхазы.
Завершим путешествие прощальными кадрами в Гагре и поедем в сторону границы. К вечеру вернёмся в отель в Сочи.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту, от отеля и обратно
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты