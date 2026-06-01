В 8:30 заберём вас из отеля или другого места в Сочи и поедем в Абхазию. Пересечём границу и отправимся к Белым скалам, где сделаем первые кадры и насладимся пейзажами.

Посетим Гагру, где вы сможете выпить кофе и перекусить. Прогуляемся по старой части города и сфотографируемся на фоне памятников архитектуры. В Пицунде пройдёмся среди сосен и отдохнём на пляже «Золотая бухта» с почти полностью песчаным берегом. Здесь же при желании откроем бутылку местного вина.

Заедем на старинную станцию Псырцха в Новом Афоне, где получаются эффектные кадры. Далее направимся в Сухум, полюбуемся сочетанием разных архитектурных стилей, пообедаем и прогуляемся под эвкалиптами у берега.

В завершение дня поднимемся на смотровую площадку, заселимся в отель и, по желанию, вместе пройдёмся по вечернему городу.