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В Абхазию из Сочи своей компанией: песчаные пляжи, Гагра, Сухум и горные красоты

Отдохнуть на море, скрыться от жары в ущелье Черниговка и увидеть скальный монастырь
Приглашаем отправиться с нами в колоритную Абхазию.

Маршрут, программа, трансферы — мы уже всё составили, продумали и с нетерпением ждём вас в гости! Вас ждут прогулки по Гагре, Пицунде и Сухуму,
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где сохранились памятники архитектуры, особенно живописно выглядящие на фоне пальм.

Покажем вам лучшие песчаные пляжи — в Сочи таких не найти! У вас будет время, чтобы искупаться, понежиться под солнцем и выпить чашечку кофе, который мы специально сварим для вас прямо на берегу. А ещё мы докажем, что Абхазия — это не только море, но и горы. Побываем в ущелье Черниговка, послушаем гул бурной речки и осмотрим монастырь, высеченный в скале.

В Абхазию из Сочи своей компанией: песчаные пляжи, Гагра, Сухум и горные красоты
В Абхазию из Сочи своей компанией: песчаные пляжи, Гагра, Сухум и горные красоты
В Абхазию из Сочи своей компанией: песчаные пляжи, Гагра, Сухум и горные красоты

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять:

1. Паспорт: внутренний российский паспорт или загранпаспорт (свидетельства о рождении для детей, граждане Белоруссии считаются иностранными гражданами);

2. Удобная обувь/теплая одежда по сезону (горы: может быть холодно, с октября по апрель обязательно!);

3. Фотоаппарат;

4. Деньги за экскурсию (оставшуюся часть);

5. Наличные деньги на сувениры, входные билеты. Карты в большинстве мест в Абхазии не работают или работают только «Мир»;

6. Зонт/дождевик;

7. Солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом);

8. Пустая тара для набора воды из родника;

9. Купальные принадлежности;

10. Еда для местных голодных животных (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Белые скалы, архитектура Гагры, прогулка по Пицунде и отдых на пляже, старинная ж/д станция и экскурсия по Сухуму

В 8:30 заберём вас из отеля или другого места в Сочи и поедем в Абхазию. Пересечём границу и отправимся к Белым скалам, где сделаем первые кадры и насладимся пейзажами.

Посетим Гагру, где вы сможете выпить кофе и перекусить. Прогуляемся по старой части города и сфотографируемся на фоне памятников архитектуры. В Пицунде пройдёмся среди сосен и отдохнём на пляже «Золотая бухта» с почти полностью песчаным берегом. Здесь же при желании откроем бутылку местного вина.

Заедем на старинную станцию Псырцха в Новом Афоне, где получаются эффектные кадры. Далее направимся в Сухум, полюбуемся сочетанием разных архитектурных стилей, пообедаем и прогуляемся под эвкалиптами у берега.

В завершение дня поднимемся на смотровую площадку, заселимся в отель и, по желанию, вместе пройдёмся по вечернему городу.

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2 день

Ущелье Черниговка или мост царицы Тамары, отдых на песчаном пляже, скальный монастырь и возвращение в Сочи

Встанем пораньше, позавтракаем и выпьем кофе, пока город только просыпается. Далее отправимся в ущелье Черниговка или к мосту времён царицы Тамары — выберем в зависимости от погодных условий и настроения.

Вернёмся к морю — проведём время на песчаном пляже «Мокко». Будем загорать, купаться и отдыхать, а затем исследуем ещё одно ущелье. Абхазия — это не только море, но и горы! Осмотрим впечатляющий скальный монастырь, желающие смогут освежиться в прохладной горной речке.

На обед выберем одно из трёх мест: корабль-ресторан на реке, уютное кафе с местным колоритом или «Отцовский двор», куда обычно ходят сами абхазы.

Завершим путешествие прощальными кадрами в Гагре и поедем в сторону границы. К вечеру вернёмся в отель в Сочи.

Ущелье Черниговка или мост царицы Тамары, отдых на песчаном пляже, скальный монастырь и возвращение в СочиУщелье Черниговка или мост царицы Тамары, отдых на песчаном пляже, скальный монастырь и возвращение в СочиУщелье Черниговка или мост царицы Тамары, отдых на песчаном пляже, скальный монастырь и возвращение в СочиУщелье Черниговка или мост царицы Тамары, отдых на песчаном пляже, скальный монастырь и возвращение в Сочи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту, от отеля и обратно
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен трансфер в пределах Центрального, Хостинского, Адлерского районов, также можем забрать вас уже в Абхазии, в этом случае маршрут обсудим с вами индивидуально
Завершение: Сочи, доставим к вашему отелю, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Здравствуйте, дорогие друзья. Свой путь в туризме я начинал на Ближнем Востоке — в Египте, Израиле и Иордании, продолжил в Таиланде, Индонезии. В Сочи живу с 2015 года, постоянно совершенствую
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свои познания об истории и культуре региона, открываю новые маршруты. В нашей команде работают люди с широким кругозором. Мы встречаем и провожаем отдыхающих в аэропорту и на ж/д вокзалах (их в Сочи 5). С комфортом предоставляем индивидуальный трансфер в любую точку Абхазии и наоборот — из Абхазии в аэропорт, отели и ж/д вокзалы Сочи. Путешествия — наша жизнь, мы сами путешествуем и увлекаем в это и вас!

Тур входит в следующие категории Сухума

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