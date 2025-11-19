Мы позаботились обо всём, чтобы вы смогли выдохнуть, забыть о
Описание тура
Организационные детали
Взять с собой:
-обувь для прогулок/пробежек,
-спортивную одежду для занятий,
-полотенце и сланцы для термальных источников,
-одежду для святых мест (платок и юбка для женщин),
-тапки в дом.
Программа тура по дням
Прогулка по Сухуму: набережная, легендарное кафе «Брехаловка» и уютные улочки
Встретим вас в Сухуме и отвезём в отель. У вас будет время отдохнуть, а после обеда в 14:00 мы погуляем по окрестностям. Затем поедем на Сухумскую набережную — одно из самых живописных мест города, где всегда ощущается лёгкое морское дыхание и спокойный ритм приморской жизни. Заглянем на чашечку кофе в легендарное кафе «Брехаловка». Пройдёмся по городу, любуясь улочками и пальмами, вдыхая запах моря и наслаждаясь видами.
В 20:00 — ужин.
Сухумская гора и термальные источники
После завтрака поднимемся на Сухумскую гору. Здесь расположены фонтан и смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на Сухумскую бухту. Далее маршрут пройдёт мимо бывшего ресторана на горе Амза и Пантеона писателей и общественных деятелей Абхазии, где покоятся выдающиеся личности. В 14:00 пообедаем.
Затем вас ждёт поездка на термальный источник Кындыг, где вы сможете принять оздоровительные сероводородные ванны, душ Шарко, грязевые процедуры и естественные водопады — всего около 20 каскадов разной температуры. Входной билет оплачивается отдельно.
Возвращение в отель — к ужину в 20:00.
Гимнастика на Сухумской горе, винодельня, набережная Махаджиров, вечернее занятие по пилатесу
В 7:30 вновь поднимемся на Сухумскую гору. Здесь пройдёт разминка и дыхательная гимнастика, направленные на проработку шейно-грудного отдела и суставов. После этого — пробежка или быстрая ходьба вниз с горы, подъём обратно и завершающая растяжка мышц, чтобы тело наполнилось энергией и лёгкостью.
Позавтракаем и отправимся на винодельню старинного рода Ашуба, чтобы познакомиться с традициями абхазского виноделия, продегустировать настоящие местные вина и при желании приобрести их в подарок.
Погуляем по набережной Махаджиров, после чего мы посетим Ботанический сад (входной билет оплачивается отдельно). Дальше вас ждёт экскурсия к Беслетскому мосту 11-12 веков.
В 15:00 — обед. Вечером состоится занятие лечебной физкультурой: пилатес, пилатес с малым оборудованием или стретчинг. По желанию можно совершить лёгкую пробежку.
Упражнения, святыни села Каманы, река Гумиста и висячий мост
Снова взойдём на Сухумскую гору, где нас ждут физические упражнения и растяжка. Затем — завтрак и экскурсия по святым местам села Каманы. Мы посетим монастырь и храм, где хранится саркофаг Иоанна Златоуста, храм Святого Василиска, а также Святой источник, в котором можно окунуться и набрать воды.
Посетим и красивые природные локации: реку Гумиста и живописный висячий мост, откуда открываются невероятные виды на горную долину.
В 15:00 — обед. Вечером позанимаемся пилатесом, чтобы мягко расслабиться и восстановиться после насыщенного дня.
Продолжаем заниматься и расслабляться в термах
День начнётся в 7:30 с привычного утреннего ритуала: разминки, дыхательной гимнастики и упражнений для шейно-грудного отдела и суставов. После активного спуска и подъёма на Сухумскую гору — растяжка для мышц и лёгкая релаксация.
В 9:00 — завтрак. Вновь отправимся на термальный источник Кындыг. Вечером — пилатес, пилатес с малым оборудованием или стретчинг.
Черниговское ущелье
После упражнений мы отправимся в живописную Черниговку. Этот уголок природы известен своим впечатляющим карстовым ущельем. Главным центром притяжения является ресторан «Ассир», утопающий в зелени. Здесь нас ждёт обед, во время которого можно будет насладиться блюдами абхазской кухни. Входной билет и обед оплачиваются отдельно.
После возвращения в отель в 17:00 состоится вечернее занятие.
Физические упражнения и восстановление в термах
В 7:30 начнётся традиционное утреннее занятие. Отправимся к термальному источнику Кындыг, чтобы повторить оздоровительные процедуры: сероводородные ванны, душ Шарко, грязелечение и купание под природными водопадами.
В 17:00 — вечернее занятие пилатесом или стретчингом.
Новый Афон: келья Симона Кананита, рукотворный водопад, Новоафонский монастырь и Приморский парк
В 7:30 — утренний подъём на Сухумскую гору, разминка, дыхательная гимнастика и упражнения для суставов, затем пробежка вниз, подъём и растяжка.
В 10:00 начнётся экскурсия в Новый Афон. Мы поднимемся к келье-гроту Святого апостола Симона Кананита. Затем посетим Святой источник, где можно окунуться в воду, а также рукотворный водопад, величественный Новоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский парк. Завершится прогулка отдыхом на Афонском пляже у моря.
Обед, входной билет в заповедную зону и сувениры оплачиваются отдельно.
В 17:00 состоится вечернее занятие — пилатес, пилатес с малым оборудованием или стретчинг.
Отъезд
Раннее утро в 7:30 начнётся с привычной зарядки и дыхательной гимнастики на Сухумской горе. В 9:00 — завтрак. На этом наше путешествие завершено. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (в дни длительных экскурсий питание самостоятельное в местных кафе)
- Трансферы по маршруту, в том числе с ж/д вокзала
- Физкультурно-оздоровительная программа
- Экскурсии по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Питание вне программы
- Трансфер Адлер-Сухум (стоимость по запросу)
- Посещение термальных источников