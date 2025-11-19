После завтрака поднимемся на Сухумскую гору. Здесь расположены фонтан и смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на Сухумскую бухту. Далее маршрут пройдёт мимо бывшего ресторана на горе Амза и Пантеона писателей и общественных деятелей Абхазии, где покоятся выдающиеся личности. В 14:00 пообедаем.

Затем вас ждёт поездка на термальный источник Кындыг, где вы сможете принять оздоровительные сероводородные ванны, душ Шарко, грязевые процедуры и естественные водопады — всего около 20 каскадов разной температуры. Входной билет оплачивается отдельно.

Возвращение в отель — к ужину в 20:00.