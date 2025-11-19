Мои заказы

Оздоровительный тур «всё включено» в Абхазию: пилатес и растяжка с тренером, экскурсии (мини-группа)

Позаниматься ЛФК и наполниться энергией, побывать на винодельне, в Сухуме и Новом Афоне
Приглашаем вас провести первые дни января без прошлогодних салатов, дивана и голубых огоньков. Вместо этого отправимся в активный тур в Абхазию.

Мы позаботились обо всём, чтобы вы смогли выдохнуть, забыть о
читать дальше

делах и просто насладиться работой со своим телом: в стоимость уже включено питание, проживание и занятия с фитнес-тренером и инструктором по лечебной физкультуре.

Каждое утро мы будем подниматься на Сухумскую гору — в этом живописном месте будет проходить дыхательная гимнастика, направленная на проработку шейно-грудного отдела и суставов.

Затем мы организуем для вас увлекательные экскурсии в Сухум, Новый Афон, Черниговское ущелье и другие локации. А за доплату вы сможете расслабиться в термах, принять грязевую ванну или душ Шарко. Завершать день будем пилатесом или растяжкой.

Специальная физическая подготовка вам не понадобится — инструктор будет бережно помогать вам безопасно и приятно адаптировать упражнения под себя и свои запросы.

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой:
-обувь для прогулок/пробежек,
-спортивную одежду для занятий,
-полотенце и сланцы для термальных источников,
-одежду для святых мест (платок и юбка для женщин),
-тапки в дом.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Сухуму: набережная, легендарное кафе «Брехаловка» и уютные улочки

Встретим вас в Сухуме и отвезём в отель. У вас будет время отдохнуть, а после обеда в 14:00 мы погуляем по окрестностям. Затем поедем на Сухумскую набережную — одно из самых живописных мест города, где всегда ощущается лёгкое морское дыхание и спокойный ритм приморской жизни. Заглянем на чашечку кофе в легендарное кафе «Брехаловка». Пройдёмся по городу, любуясь улочками и пальмами, вдыхая запах моря и наслаждаясь видами.

В 20:00 — ужин.

2 день

Сухумская гора и термальные источники

После завтрака поднимемся на Сухумскую гору. Здесь расположены фонтан и смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на Сухумскую бухту. Далее маршрут пройдёт мимо бывшего ресторана на горе Амза и Пантеона писателей и общественных деятелей Абхазии, где покоятся выдающиеся личности. В 14:00 пообедаем.

Затем вас ждёт поездка на термальный источник Кындыг, где вы сможете принять оздоровительные сероводородные ванны, душ Шарко, грязевые процедуры и естественные водопады — всего около 20 каскадов разной температуры. Входной билет оплачивается отдельно.

Возвращение в отель — к ужину в 20:00.

3 день

Гимнастика на Сухумской горе, винодельня, набережная Махаджиров, вечернее занятие по пилатесу

В 7:30 вновь поднимемся на Сухумскую гору. Здесь пройдёт разминка и дыхательная гимнастика, направленные на проработку шейно-грудного отдела и суставов. После этого — пробежка или быстрая ходьба вниз с горы, подъём обратно и завершающая растяжка мышц, чтобы тело наполнилось энергией и лёгкостью.

Позавтракаем и отправимся на винодельню старинного рода Ашуба, чтобы познакомиться с традициями абхазского виноделия, продегустировать настоящие местные вина и при желании приобрести их в подарок.

Погуляем по набережной Махаджиров, после чего мы посетим Ботанический сад (входной билет оплачивается отдельно). Дальше вас ждёт экскурсия к Беслетскому мосту 11-12 веков.

В 15:00 — обед. Вечером состоится занятие лечебной физкультурой: пилатес, пилатес с малым оборудованием или стретчинг. По желанию можно совершить лёгкую пробежку.

4 день

Упражнения, святыни села Каманы, река Гумиста и висячий мост

Снова взойдём на Сухумскую гору, где нас ждут физические упражнения и растяжка. Затем — завтрак и экскурсия по святым местам села Каманы. Мы посетим монастырь и храм, где хранится саркофаг Иоанна Златоуста, храм Святого Василиска, а также Святой источник, в котором можно окунуться и набрать воды.

Посетим и красивые природные локации: реку Гумиста и живописный висячий мост, откуда открываются невероятные виды на горную долину.

В 15:00 — обед. Вечером позанимаемся пилатесом, чтобы мягко расслабиться и восстановиться после насыщенного дня.

5 день

Продолжаем заниматься и расслабляться в термах

День начнётся в 7:30 с привычного утреннего ритуала: разминки, дыхательной гимнастики и упражнений для шейно-грудного отдела и суставов. После активного спуска и подъёма на Сухумскую гору — растяжка для мышц и лёгкая релаксация.

В 9:00 — завтрак. Вновь отправимся на термальный источник Кындыг. Вечером — пилатес, пилатес с малым оборудованием или стретчинг.

6 день

Черниговское ущелье

После упражнений мы отправимся в живописную Черниговку. Этот уголок природы известен своим впечатляющим карстовым ущельем. Главным центром притяжения является ресторан «Ассир», утопающий в зелени. Здесь нас ждёт обед, во время которого можно будет насладиться блюдами абхазской кухни. Входной билет и обед оплачиваются отдельно.

После возвращения в отель в 17:00 состоится вечернее занятие.

7 день

Физические упражнения и восстановление в термах

В 7:30 начнётся традиционное утреннее занятие. Отправимся к термальному источнику Кындыг, чтобы повторить оздоровительные процедуры: сероводородные ванны, душ Шарко, грязелечение и купание под природными водопадами.

В 17:00 — вечернее занятие пилатесом или стретчингом.

8 день

Новый Афон: келья Симона Кананита, рукотворный водопад, Новоафонский монастырь и Приморский парк

В 7:30 — утренний подъём на Сухумскую гору, разминка, дыхательная гимнастика и упражнения для суставов, затем пробежка вниз, подъём и растяжка.

В 10:00 начнётся экскурсия в Новый Афон. Мы поднимемся к келье-гроту Святого апостола Симона Кананита. Затем посетим Святой источник, где можно окунуться в воду, а также рукотворный водопад, величественный Новоафонский монастырь, Лебединое озеро и Приморский парк. Завершится прогулка отдыхом на Афонском пляже у моря.

Обед, входной билет в заповедную зону и сувениры оплачиваются отдельно.

В 17:00 состоится вечернее занятие — пилатес, пилатес с малым оборудованием или стретчинг.

9 день

Отъезд

Раннее утро в 7:30 начнётся с привычной зарядки и дыхательной гимнастики на Сухумской горе. В 9:00 — завтрак. На этом наше путешествие завершено. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (в дни длительных экскурсий питание самостоятельное в местных кафе)
  • Трансферы по маршруту, в том числе с ж/д вокзала
  • Физкультурно-оздоровительная программа
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансфер Адлер-Сухум (стоимость по запросу)
  • Посещение термальных источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Сухума, 9:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Сухум, 23:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Сухуме
Наши авторские активные туры — это готовые путешествия: от проживания и питания до захватывающих экскурсий, полезных физических активностей и пляжного отдыха в стране Души. Вам не нужно думать, чем заняться, где
читать дальше

питаться, занятия — по расписанию, но свободное время тоже есть. Программа тура рассчитана так, чтобы относиться к себе бережно, чередуя занятия и экскурсии с купанием в море или термальных источниках. По образованию я инструктор ЛФК, фитнес-тренер групповых программ, а также кризисный психолог (СГМУ). Имею специализацию по диетологии и второе высшее по адаптивной физкультуре для лиц с отклонениями в здоровье. На протяжении тура я буду вести вас буквально за руку. Экскурсионные маршруты уникальны и продуманы до мелочей. Плюс туров — в гибкости и вариативности. Если физ. активностей вам много, вы можете просто ездить на экскурсии и отдыхать на море.

