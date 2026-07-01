Найдено 1 экскурсия в Цандрипше , цена 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

На машине 7 часов Индивидуальная до 6 чел. Из Цандрипша - на Шлыпру Открыть Абхазию, скрытую за морем, сосновыми лесами и отвесными скалами от 12 000 ₽ за всё до 6 чел. На автобусе 13 часов Групповая до 20 чел. Ткуарчал - заброшенное величие (из Цандрипша) Увидеть не руины, но свидетельство человеческого труда, амбиций и хрупкости Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:15 3705 ₽ за человека На машине Джиппинг 7 часов Мини-группа до 8 чел. Отдых на высоте: смотровые и альпийские луга Мамдзышхи (из Цандрипша) Покорить гору вблизи Гагры на джипе и полюбоваться панорамами с трёх точек Начало: На ближайшей к вам остановке общественного транспо... Расписание: ежедневно в 09:00 2400 ₽ за человека

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