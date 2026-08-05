От благословенного Нового Афона до величественного Сухума — это путешествие познакомит вас с двумя гранями Абхазии. Вы посетите древние святыни и увидите места, где время словно замедляет свой ход. И побываете в столице республики с её богатой историей, южным колоритом и атмосферой старого черноморского города.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Цандрипша

11:00 — Новый Афон

Вы познакомитесь с городом, где соседствуют древние святыни, субтропическая природа и памятники разных эпох.

11:15 — Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь

Осмотрите крупнейший православный монастырь Абхазии на склоне Афонской горы.

11:30 — Пантелеймоновский собор

Увидите главный храм монастыря с пятью куполами и богато расписанными интерьерами.

11:45 — Новоафонский водопад

Узнаете, как плотина на реке Псырцха превратилась в эффектный каскад и стала символом города.

12:15 — храм апостола Симона Кананита

Посетите храм 9–10 веков. Его возвели на месте, где, по преданию, проповедовал апостол Симон Кананит.

12:30 — Приморский парк и Лебединое озеро

Пройдёте по парку, который создали монахи, с прудами, экзотическими деревьями и аллеями. Увидите, как среди пальм и кипарисов живут белые и чёрные лебеди.

13:00 — свободное время на обед

15:00 — Сухум

Погуляете по столице Абхазии — городу с более чем 2500-летней историей.

15:30 — набережная Махаджиров

Пройдёте по главной набережной Сухума, которую назвали в честь абхазов, что покинули родину в 19 веке.

15:45 — Театральная площадь

Увидите центр городской жизни и праздников.

16:00 — Фонтан с грифонами

Уже много десятилетий он считается символом Сухума.

16:15 — дегустация

Попробуете абхазские вина и горный мёд.

16:45–20:30 — обратная дорога в Цандрипш

Организационные детали