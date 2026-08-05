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В святой Новый Афон и царский Сухум - из Цандрипша

Погрузиться в историю, традиции и колорит Абхазии
От благословенного Нового Афона до величественного Сухума — это путешествие познакомит вас с двумя гранями Абхазии. Вы посетите древние святыни и увидите места, где время словно замедляет свой ход.

И побываете в столице республики с её богатой историей, южным колоритом и атмосферой старого черноморского города.
В святой Новый Афон и царский Сухум - из Цандрипша
В святой Новый Афон и царский Сухум - из Цандрипша
В святой Новый Афон и царский Сухум - из Цандрипша

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Цандрипша

11:00 — Новый Афон

Вы познакомитесь с городом, где соседствуют древние святыни, субтропическая природа и памятники разных эпох.

11:15 — Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь

Осмотрите крупнейший православный монастырь Абхазии на склоне Афонской горы.

11:30 — Пантелеймоновский собор

Увидите главный храм монастыря с пятью куполами и богато расписанными интерьерами.

11:45 — Новоафонский водопад

Узнаете, как плотина на реке Псырцха превратилась в эффектный каскад и стала символом города.

12:15 — храм апостола Симона Кананита

Посетите храм 9–10 веков. Его возвели на месте, где, по преданию, проповедовал апостол Симон Кананит.

12:30 — Приморский парк и Лебединое озеро

Пройдёте по парку, который создали монахи, с прудами, экзотическими деревьями и аллеями. Увидите, как среди пальм и кипарисов живут белые и чёрные лебеди.

13:00 — свободное время на обед

15:00 — Сухум

Погуляете по столице Абхазии — городу с более чем 2500-летней историей.

15:30 — набережная Махаджиров

Пройдёте по главной набережной Сухума, которую назвали в честь абхазов, что покинули родину в 19 веке.

15:45 — Театральная площадь

Увидите центр городской жизни и праздников.

16:00 — Фонтан с грифонами

Уже много десятилетий он считается символом Сухума.

16:15 — дегустация

Попробуете абхазские вина и горный мёд.

16:45–20:30 — обратная дорога в Цандрипш

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, страховка, дегустация вин и мёда
  • Дополнительные расходы: обед — по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский билет — до 12 лет1995 ₽
Взрослый билет — от 12 лет2090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Цандрипше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 2026 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

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