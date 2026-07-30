Когда-то здесь кипела жизнь: гудели заводы, поезда грохотали, люди строили будущее. Улицы были полны смеха, а воздух — запахом угля и надежд. Но прошло время — промышленность угасла, жители уехали, город погрузился в тишину. И сегодня он — призрак. Едем, чтобы увидеть, как прошлое сохранилось среди гор, и открыть для себя совсем другую Абхазию.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- водопады Великан, Ирина и Святой
- города Сухум, Ткуарчал и Акармара
- Акармарский железнодорожный мост
- пустые дома с выбитыми окнами
- заброшенные предприятия
- зелень, что пробивается сквозь асфальт
- деревья, которые обвивают ржавые конструкции
Узнаете:
- как Ткуарчал пережил годы расцвета и почему оказался заброшенным
- как природа стала главным архитектором города-призрака
- чем эти места привлекают путешественников со всего мира
А ещё:
- продегустируете виноградные напитки местного производства
- оцените виды со смотровой площадки «Ладонь»
Примерный тайминг
7:45 — встреча в Цандрипше и начало путешествия
11:00 — набережная в Сухуме
12:30 — прогулка по Ткуарчал и смотровая площадка в виде руки
13:00 — прогулка по Акармаре
14:30 — подъём к водопадам Ирина, Великан, Святой
17:00–21:30 — обратная дорога
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, дегустация виноградных напитков
- Дополнительные расходы: проход к водопадам — 500 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский билет от 6 до 12 лет
|3420 ₽
|Взрослый билет от 12 лет
|3705 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Цандрипше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1940 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
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