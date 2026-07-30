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Из Цандрипша - на Шлыпру

Открыть Абхазию, скрытую за морем, сосновыми лесами и отвесными скалами
Чтобы побывать в уединённых местах Абхазии, мы поедем в самую южную и заповедную часть страны — Мюссеру.

После фотопаузы у колоннады в Старой Гагре отправимся на морскую прогулку вдоль скалистых берегов реликтового бора.

С воды вы увидите дачи Сталина и Горбачёва, а в финале покупаетесь в красивой бухте и проведёте время на пляже с золотым песком.
Из Цандрипша - на Шлыпру
Из Цандрипша - на Шлыпру
Из Цандрипша - на Шлыпру

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Цандрипша

9:20 — Гагра. Остановка у знаменитого ресторана «Гагрипш» и колоннады — двух визитных карточек города. Время для красивых фотографий и первых впечатлений от курортной атмосферы, которая здесь сохранилась с советских времён

10:00 — знакомство с абхазской кухней. На бесплатной дегустации вы попробуете чай, вино, сыр, мясо у проверенных производителей

12:00 — посёлок Мюссера. Пересаживаемся на катер и отправляемся вдоль скалистых берегов. С воды открываются панорамы на реликтовую сосновую рощу, песчаные и галечные гроты. Вы увидите дачи Сталина и Горбачёва, которые скрылись в зелени гор

12:30–14:30 — пляж Шлыпра. Прибываем в одно из самых диких и красивых мест побережья. Вас встретят палаточный кемпинг, уютное экокафе и знаменитая золотая пыль в песке, которая переливается на солнце. Здесь можно покупаться в чистой воде, прогуляться по берегу и сделать красивые фотографии

14:30–15:00 — обед в ресторане «Абхазский двор» у живописной реки Бзыбь. Время отдохнуть, попробовать местные блюда и насладиться видом

17:00–18:00 — возвращение в Цандрипш

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются:
    — обед — по меню
    — посещение дачи Горбачёва и Сталина (по желанию) — 300 ₽ за чел.
    — катер: 800 ₽ — взрослые, 400 ₽ — дети 7–14 лет, бесплатно — дети до 7 лет
  • Перед выходом на воду проводим инструктаж по технике безопасности и предоставляем спасательные жилеты
  • В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
  • Возьмите с собой паспорт, наличные, полотенца для купания и тапочки, комплект сменной одежды
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Цандрипше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 50 туристов
С 2014 года я напрямую связан с туризмом. Имею богатый опыт в сфере организации туров. Владею 2 языками в совершенстве. Имею 2 образования по гражданской и военной специальностям. Обладаю фундаментальными знаниями истории своей страны и быта своего народа. Имею много положительных отзывов от людей, с которыми приходилось сотрудничать.

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