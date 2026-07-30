Чтобы побывать в уединённых местах Абхазии, мы поедем в самую южную и заповедную часть страны — Мюссеру. После фотопаузы у колоннады в Старой Гагре отправимся на морскую прогулку вдоль скалистых берегов реликтового бора. С воды вы увидите дачи Сталина и Горбачёва, а в финале покупаетесь в красивой бухте и проведёте время на пляже с золотым песком.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Цандрипша

9:20 — Гагра. Остановка у знаменитого ресторана «Гагрипш» и колоннады — двух визитных карточек города. Время для красивых фотографий и первых впечатлений от курортной атмосферы, которая здесь сохранилась с советских времён

10:00 — знакомство с абхазской кухней. На бесплатной дегустации вы попробуете чай, вино, сыр, мясо у проверенных производителей

12:00 — посёлок Мюссера. Пересаживаемся на катер и отправляемся вдоль скалистых берегов. С воды открываются панорамы на реликтовую сосновую рощу, песчаные и галечные гроты. Вы увидите дачи Сталина и Горбачёва, которые скрылись в зелени гор

12:30–14:30 — пляж Шлыпра. Прибываем в одно из самых диких и красивых мест побережья. Вас встретят палаточный кемпинг, уютное экокафе и знаменитая золотая пыль в песке, которая переливается на солнце. Здесь можно покупаться в чистой воде, прогуляться по берегу и сделать красивые фотографии

14:30–15:00 — обед в ресторане «Абхазский двор» у живописной реки Бзыбь. Время отдохнуть, попробовать местные блюда и насладиться видом

17:00–18:00 — возвращение в Цандрипш

Организационные детали