Полезная информация о Кабуле

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Местное время в Кабуле
21:5217
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаКабул
По-английскиKabul
Это столицаКабул является столицей Афганистана
Население города3 043 532 чел.
АэропортХваджа Раваш KBL
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота1 798 м. от уровня моря

Где находится Кабул на карте

Кабул фото города
Кабул

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