Полезная информация о Кабуле
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Местное время в Кабуле
21:5217
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Кабул
|По-английски
|Kabul
|Это столица
|Кабул является столицей Афганистана
|Население города
|3 043 532 чел.
|Аэропорт
|Хваджа Раваш KBL
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|1 798 м. от уровня моря
Где находится Кабул на карте
Кабул